Ginevra Lamborghini è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2022 e a distanza di pochi giorni dal suo inizio, è già diventata una delle protagoniste più amate – e discusse. Per ora le attenzioni si rivolgono al suo rapporto nebbioso con la sorella maggiore Elettra Lamborghini, con la quale non parla dal 2019.

Ginevra Lamborghini, appassionata di musica, ama follemente anche i tatuaggi: avevate notato che ha diversi sparsi in tutto il corpo?

I tatuaggi di Ginevra Lamborghini: quanti sono e quali sono i significati?

Dentro la casa del Grande Fratello Vip il tempo scorre lento e spesso ci si ritrova a conoscersi a vicenda parlando anche di cose più frivole, come i tatuaggi. Ginevra Lamborghini, amante dei tattoos, ne ha parlato un pomeriggio con Goerge Ciupilan, mostrandogliene uno a uno e spiegandogliene i vari significati.

Stando alle immagini mostrate dalla Casa, però, non è semplice definire con esattezza la quantità di tatuaggi di Lamborghini, ma il numero si avvicina molto alla decina.

Tra tutti i tattoos, George Ciulipan è rimasto particolarmente colpito da quello ben sivibile sul fianco di Ginevra Lamborghini, che recita: No dawn no day, letteralmente: Non c’è giorno senza alba. La gieffina racconta che reputa quel tatuaggio il più brutto tra tutti quelli presenti sul suo corpo e che ormai non le appartiene più.

Ha infattie scelto di farlo quando aveva 18 anni, in un periodo in cui stava vivendo un po’ di “burrasche adolescenziali” e in cui, a detta sua, era “una gran ribellina […]”.

Dal fianco è passata poi alla coscia destra, arricchita da un tatuaggio ben visibile e che difficilmente rimane inosservato. Proprio per tale motivo Ciulipan le chiede il significato e Lamborghini afferma che si tratta del disegno di un sogno che ha fatto in passato: “Questo è un sogno che ho fatto; te l’ho detto, io mi ritraggo i sogni. Questa è una mano che tiene un pettirosso con un cordino legato alle zampette e al dito. E dei fiori di ginko biloba […]”.

Anche Edoardo Donnamaria si sofferma su uno dei tatuaggi di Ginevra Lamborghini, facendola una battuta ironica. Il gieffino, infatti, si sofferma sul tattoo che raffigura una medusa e che Lamborghini ha nell’avambraccio: “Sai quella medusa che c’hai tatuata? […] penso sia in lizza per i tatuaggi più brutti della casa del Grande Fratello”.

Insomma, pare che Ginevra Lamborghini ami follemente i tatuaggi e che quelli che ha in varie parti del corpo rappresentino il suo passato, le sue turbe da adolescente, ma soprattutto siano legati alla sua personalità e ai racconti che i suoi sogni notturni costruiscono.

Così come la sorella maggiore Elettra Lamborghini (divenuta iconica per le macchie di leopardo tatuate sul lato B), anche Ginevra coltiva la passione dei tattoos e li mostra con fierezza aprendosi anche con gli altri concorrenti che si mostrano curiosi nel conoscerne la storia e i vari significati.

Tatuaggi a parte, Ginevra Lamborghini continuerà a essere una delle protagoniste assolute della nuova edizione del Gf Vip 2022: frizzante, carismatica, senza peli sulla lingua e dal fascino pungente, sta facendo impazzire tutti i social, che sperano che le due sorelle possano finalmente riconciliarsi e vivere il loro rapporto ricominciando da zero.