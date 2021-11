La procura di Roma ha chiesto per Gigi D’Alessio una condanna a 4 anni di carcere per reati fiscali. Insieme a D’Alessio sono a processo altre quattro persone.

Gigi D’Alessio: i reati fiscali

Nell’ambito di un’inchiesta per reati fiscali il cantante Gigi D’Alessio potrebbe rischiare fino a quattro anni di carcere.

Insieme a lui anche altre quattro persone (un socio e tre legali rappresentanti della sua società, la Ggd Productions srl) sono accusati del mancato versamento di circa 1,7 milioni di euro fra Ires e Iva. Le prime accuse sulla vicenda risalgono al 2010 e sono di occultamento delle scritture contabili. La sentenza vera e propria contro Gigi D’Alessio e le altre quattro persone a lui collegate è attesa nella prossima udienza fissata, per il 9 novembre.

Gigi D’Alessio e l’evasione fiscale: i dettagli

Per due delle persone coinvolte nell’inchiesta contro Gigi D’Alessio i giudici hanno chiesto 2 anni di carcere, mentre alcuni capi d’imputazione contro il cantante sono caduti in prescrizione. Secondo quanto ricostruito dall’accusa, Gigi D’Alessio e gli altri quattro imputati avrebbero trasmesso “un’infedele dichiarazione fiscale delle imposte dirette e dell’Iva per l’ anno d’imposta 2010, omettendo di indicare elementi attivi di reddito per 6.040.555 euro, evadendo l’ Ires per 997.581 euro e l’Iva per 770”.

Gigi D’Alessio: la vita privata

Il cantante al momento ha preferito non commentare la vicenda pubblicamente e da mesi sarebbe concentrato unicamente sulla sua relazione con Denise Esposito, che presto lo renderà padre per la quinta volta. I due sono usciti allo scoperto circa un anno fa, all’indomani della rottura tra il cantante e Anna Tatangelo. Oggi anche l’ex compagna di D’Alesio sembra aver ritrovato la felicità accanto al rapper Livio Cori, e a quanto pare dopo la separazione lei e il cantante avrebbero vissuto alcuni attriti che non gli avrebbero permesso di vivere una separazione pacifica.