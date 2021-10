Gianmaria Volpato, in arte gIANMARIA, è il giovane cantautore che si è presentato nel 2021 alle audizioni di X Factor incantando i giudici. Conosciamolo meglio.

Chi è Gianmaria Volpato

Gianmaria Volpato è uno dei volti dell’edizione del 2021 di X Factor. Vicentino classe 2002, Volpato, in arte gIANMARIA, si è presentato alle audizioni con un suo inedito “I suicidi“, che ha convinto ed emozionato i quattro giudici e gli ha fatto ottenere un posto ai Bootcamp.

Brano intenso e coraggioso che affronta un tema drammatico, è un testo di denuncia alla società che mette in mostra la maturità nella scrittura del suo giovane autore. Precedentemente ha partecipato come attore al videoclip del brano sanremese di Madame Voce, sua fan.

Carriera

Si appassiona in modo serio alla musica all’età di 15 anni e successivamente, seppure ancora studente liceale, comincia a muovere i primi passi in questo ambiente.

Inizia la sua carriera musicale nel 2019 con lo pseudonimo di GiammXOXO. Sotto questo nome pubblica due brani non più riproducibili: Tutto o niente e Insonnia. Il 28 gennaio 2020 pubblica il freestyle Vuoto per anticipare la pubblicazione della canzone Polvere.

Nel corso del 2020 cambia il suo nome d’arte trasformandolo da GiammXOXO a gIANMARIA. Nel mese di ottobre pubblica un secondo freestyle intitolato Farfalle. A metà febbraio 2021 viene selezionato come New Challenger da AAR Records in un format live in cui vengono selezionati nuovi artisti emergenti.

In seguito esce il suo primo singolo del 2021 Tutto o niente e nello stesso mese pubblica il secondo, Mamma scusa, prodotto da Bias, giovane musicista che ha collaborato anche con Sangiovanni e Madame. Tra giugno e agosto gIANMARIA si esibisce live in diverse città d’Italia e il 2 luglio 2021 esce Ascolta.

A settembre 2021 si presenta a X Factor conquistando i giudici con il suo singolo I suicidi accedendo così ai Bootcamp, ai quali si presenta con il brano “Mamma scusa” che convince Emma Marrone e lo fa passare agli Home visit. Per accedere ai live porta la rivisitazione di una cover di Rino Gaetano: Mio fratello è figlio unico, performance con la quale incanta Emma che decide di portarlo ai live.