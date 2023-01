Nato a Copenhagen da padre italiano, Giancarlo Esposito è un noto attore di cinema, conosciuto soprattutto per la sua interpretazione in Breaking Bad, dove veste i panni di Gus Fring.

Che cosa sappiamo su di lui e sulla sua vita? Scopriamolo meglio insieme.

Giancarlo Esposito: la vita e la carriera dell’attore

Nato a Copenhagen sotto il segno del Toro il 26 aprile 1958, Giancarlo Esposito (nome intero Giancarlo Giuseppe Alessandro Esposito) ha attualmente 64 anni. L’attore è figlio del carpentiere italiano Giovanni Esposito (originario di Napoli) detto “John”, purtroppo scomparso nel 2002, e della cantante afroamericana Elizabeth Foster (originaria dell’Alabama) detta “Leesa”, scomparsa anch’ella nel 2017. Ecco svelato il motivo del nome italiano e della sua doppia cultura nel sangue.

Dopo avere vissuto in Italia fino ai sei anni, Giancarlo Esposito si trasferisce a New York insieme alla famiglia. È proprio nella grande mela che consegue la laurea biennale in comunicazioni radiofoniche e televisive.

L’inizio di carriera avviene prestissimo: a 8 anni entra ufficialmente a Broadway, dove interpreta un giovane schiavo nel musical Maggie Flynn: era il 1968. Qualche anno dopo esordisce sul grande schermo nel film Running – Il vincitore, mentre nel 1984 ottiene una parte in The Cotton Club.

Si ricordano anche numerosi altri progetti, tra cui: Aule turbolente (1988, primo lavoro insieme a Spike Lee), King of New York (1989), Fa’ la cosa giusta (film di Spike Lee che gli conferisce un grande successo).

La carriera di Giancarlo Esposito è ricca di successi e di esperienze importanti; basti pensare che è entrato sul set più di 100 volte: un vero e proprio professionista del settore. Ha recitato anche nella nota serie-tv Miami Vice e dal 2009 al 2011 è stato tra i principali protagonisti della famosissima serie Breaking Bad, in cui interpreta Gustavo Gus Fring, il noto boss del narcotraffico.

Dal 2012 recita anche in Revolution, mentre l’anno successivo è apparso in Payday 2, la webserie dedicata ai videogames in cui interpreta The Dentist.

Probabilmente i più appassionati di cinema lo ricordano nel film Maze Runner – La fuga, pellicola uscita nel 2015. L’anno dopo, nel 2016, entra nel cast del remake in live-action de Il libro della giungla, dove Esposito presta la voce ad Akela, il capobranco dei lupi che decide di crescere il piccolo Mowgli.

Dal 2017 ritorna sul set di Breaking Bad, più precisamente Better Call, spin-off prequel della serie. Nel 2018 invece è il turno di Maze Runner – La rivelazione.

Tra i suoi progetti più recenti si citano: The Mandalorian (2019), in cui interpreta Modd Gideon; Jett – Professione ladra (2019); Beauty (2021); Far Cry 6.

Dal 1 gennaio 2023 entra nel catalogo di Netflix con la nuova serie non lineare Caleidoscopio, in cui veste i panni di Leo Pap.

La vita privata di Giancarlo Esposito

Giancarlo Esposito è seguitissimo anche sui social media; pensate che il suo profilo Instagram (@thegiancarloesposito) è seguito da ben 1 milione di persone, per un totale di 624 post pubblicati.

La vita privata dell’attore è stata segnata sia dall’amore, sia dalle difficoltà. Nel 1995 ha sposato Joy McManigal, dalla quale ha avuto quattro figlie (Kate Lyn, Shayne Lyra, Sylucia e Ruby). Purtroppo, la coppia divorzia nel 2015, ma i due riescono a mantenere un rapporto sano di amicizia, anche e soprattutto per il bene delle figlie.