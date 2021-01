Con una carriera dedicata all’allenamento, Gian Piero Ventura, ha visto il suo sogno trasformarsi e realizzarsi nonostante non sia diventato una stella del calcio.

Chi è Gian Piero Ventura

Gian Piero Ventura (Genova, 14 gennaio 1948) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista.

La carriera come calciatore non gli porta grande successo. Inizia infatti nelle giovanili della Sampdoria rimanendo confinato alla Serie D senza mai approdare in prima squadra.

Gioca per poco con la Sestrese e poi con l’Enna per quattro anni arrivando a presenziare in Serie C.

Per due anni gioca poi con la Sanremese e infine con la Novese per concludere qui la carriera di giocatore e dedicarsi ufficialmente al ruolo di allenatore.

Da giocatore ad allenatore per le squadre italiane

La prima squadra ad accoglierlo è la Sampdoria dove allena la giovanile. Passa poi all’Albenga e lo Spezia che lo esonera dopo pochi giorni nel ruolo. Arriva il suo grande momento quando nel 1995 riesce a ottenere un contratto con il Lecce, ai tempi in Serie C1.

Qui riesce a portare la squadra fino alla Serie A con grande soddisfazione dei tifosi pugliesi.

Replica il successo con il Cagliari che viene promosso dalla Serie B alla Serie A nella stagione 1997-1998. Dopo questa esperienza ne seguono diverse tra alcune medie squadre nazionali che guida verso il successo.

La carriera nell’ultimo decennio

Nella stagione del 2011-2012 gli viene affidato il Torino che conduce in Serie A con grande orgoglio. La squadra ripete il traguardo la stagione successiva e quella dopo ancora che porta con sè un ulteriore novità. Riescono infatti ad essere ammessi all’Europa League.

Tra gli altri grandi successi che può vantare l’allenatore c’è indubbiamente il ruolo in Nazionale. Infatti Ventura guida la squadra italiana con l’incarico di commissario tecnico nelle qualificazioni del campionato del mondo 2018. In seguito torna ad allenare per la Serie A impegnandosi con il Chievo e dopo due stagioni passa alla Salernitana in Serie B. Nell’agosto del 2020 annuncia poi le sue dimissioni sospendendo la sua carriera di allenatore sportivo.

