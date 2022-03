Giacomo Urtis, reduce dall’ennesima esperienza al GF Vip, ha parlato di Jessica Selassié e Barù Gaetani. A suo dire, tra loro non c’è mai stato nulla e non sboccerà niente nemmeno in futuro. Non solo, il chirurgo ha ammesso che il nobile toscano è entrato nel suo cuore.

Giacomo Urtis su Jessica e Barù

Anche se Jessica Selassié e Barù non sono mai stati una coppia, i fan continuano a sperare di vederli insieme. Non a caso, le domande sui Jerù sono ancora gettonatissime. Nelle ultime ore, i seguaci più accaniti hanno chiesto lumi a Giacomo Urtis, che con loro ha condiviso il Grande Fratello Vip 6. Il chirurgo, davanti alla domanda “Ti piacciono i Jerù?“, ha tuonato:

“Se esistessero mi piacerebbero”.

Urtis, che non ha mai avuto peli sulla lingua, ha ribadito che tra Jessica e Barù non c’è mai stata una relazione. Non solo, il chirurgo ha sottolineato che non crede che tra loro possa mai nascere qualcosa.

Giacomo infatuato di Barù

Qualche giorno fa, Giacomo ha rilasciato un’intervista interessante al settimanale Novella 2000. Urtis ha dichiarato:

“Barù non ha mai nascosto il fatto di essere simpatizzante del mondo LGBT. E poi quando eravamo in casa spesso mi faceva complimenti relativi ad alcune parti del mio corpo. Un pensiero ce lo farei molto volentieri. È un bell’uomo. Le confido una cosa: lo scorso weekend è venuto a trovarmi a casa un bellissimo ragazzo. Solo che con lui non ci ho fatto nulla, e sa perché? Avevo in mente solo Barù“.

Possibile che le dichiarazioni di Urtis sui Jerù siano influenzate dal suo interesse nei riguardi del nobile toscano? Molto probabilmente sì, ma è bene sottolineare che Gaetani ha sempre sottolineato di non essere interessato alla Selassié.

Jessica Selassié non molla

Anche se non sembra avere possibilità, Jessica ha comunque ammesso di essere molto, molto interessata a Barù. Nel corso della sua ultima ospitata a Verissimo, ha dichiarato: