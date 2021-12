Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 13 dicembre con la ventisettesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Alex Belli e Delia Duran. Ecco cosa è successo.

Alex Belli, la ventisettesima puntata del GF Vip

Nel corso della ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato ancora una volta di Alex Belli. In particolare la puntata è iniziata con l’ingresso in studio di Delia Duran. Il conduttore ha chiesto alla compagna del gieffino come si comporterà una volta davanti al compagno. Ma non solo, Delia Duran ha anche commentato il bacio tra Alex e Soleil.

Alex Belli, le dichiarazioni inaspettate di Delia Duran

Ebbene, interpellata dal conduttore, Delia Duran ha affermato: “Ero in treno e non volevo più venire. Gli ho detto in mille modi di portarmi rispetto e non l’ha fatto. Ho una dignità che mi contraddistingue ho deciso di dare una mia risposta. Ho deciso di chiudere la nostra storia“.

Alex Belli, il rapporto con Soleil

Mentre Delia Duran è pronta ad entrare nella casa più spiata d’Italia per avere un faccia a faccia con Alex Belli, quest’ultimo è stato interpellato dal conduttore per commentare quanto successo nei giorni scorsi.

L’attore, infatti, ha manifestato la volontà di uscire dalla casa più spiata d’Italia. A tal proposito Alex Belli ha commentato: “Soleil mi ha fatto tornare lucido, poi in questi giorni ho cercato di ritrovare il mio centro. Il mio stato d’animo è quello di uscire, riprendere la mia vera vita che sta andando a rotoli, quella che sta fuori di qui. Quello che ho vissuto sino ad ora con Soleil è la vita che abbiamo costruito qui dentro. È bellissima, vera ed emozionante, ma non so dove stiamo andando“.