Soleil Sorge si è lasciata andare a un lungo sfogo dopo l’ultima puntata del GF Vip: l’influencer non ha digerito la vittoria di Delia al televoto.

Grande Fratello Vip, il televoto fra Soleil, Delia e Giucas

Durante l’ultima puntata del GF Vip il pubblico è stato chiamato a dare una preferenza fra Soleil Sorge, Delia Duran e Giucas Casella.

Il presentatore del programma, Alfonso Signorini, ha convocato entrambe le donne per comunicarle l’esito, facendo credere all’influencer che avesse vinto lei. Dopo pochi minuti però Delia è rientrata in Casa e ha annunciato di essere risultata lei la preferita del pubblico.

La rabbia di Soleil nei confronti di Delia

A quel punto Soleil se l’è presa con la venezuelana: “Puoi smetterla di parlarmi. Amore l’unica che si è sempre fatta rispettare in questa situazione sono io.

Non so proprio di cosa stai parlando. Non è certo colpa mia se tuo marito si è innamorato di me e fatti due domande, perché mi stai stancando.” E Delia ha risposto beffarda: “Beccati sta vittoria ciccia…”

Lo sfogo di Soleil dopo la puntata

Lo sfogo di Soleil è proseguito anche nel post puntata. L’influencer si è detta stanca di dover avere mezza Casa contro di lei: “Qua dentro mezza Casa non mi sopporta e ricevo da loro soltanto cattiverie.

Adesso però anche il pubblico preferisce una Delia che è appena arrivata e sta facendo dei siparietti. Mi sento di stare qui solo per farmi buttare il fango addosso. Il pubblico che premia Delia al posto mio o di Giucas non ci sta.”