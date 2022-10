Nelle scorse settimane squalifiche, eliminazioni flash e ritiri dalla casa tra i quali diversi legati al caso “Marco Bellavia”, hanno reso non facile la prosecuzione del Grande Fratello VIP. Tra le ultime eliminazioni in ordine di tempo si segnalano i nomi di Elenoire Ferruzzi e di Amaurys Perez, senza contare la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’elimazione al televoto flash di Giovanni Ciacci.

Ora sei nuovi VIP potrebbero essere pronti a varcare la famosa porta rossa. Che questo possa segnare un cambio di passo?

GF Vip, nuovi concorrenti potrebbero entrare nella casa: chi sono?

Tra i nomi più accreditati ci sarebbe quello di Luca Onestini. Ex tronista di Uomini e Donne, quest’ultimo aveva già preso parte alla seconda edizione del GF Vip e ad altri reality anche in Spagna. Un altro nome che viene segnalato dalla pagina Instagram “Adoro i vipponi” è quello di Oriana Marzoli, nota influencer e migliore amica di Elisa De Panicis.

Il suo nome è anche legato ad una lite accesa con Valeria Marini a Supervivientes. Direttamente dall’Isola dei Famosi potrebbe fare il suo ingresso nel GF Vip anche Edoardo Tavassi. Oltre a ciò un altro nome in ballo è quello della modella brasiliana Helena Prestes, tra l’altro amica di Nikita Pelizon.

Gli altri nomi

Tra i nomi che sono stati particolarmente discussi c’è anche quello dell’ex agente di Pamela Prati, Eliana Michelazzo. Tuttavia su quest’ultima c’è stata una smentita di The Pipol. Sembrerebbe infatti che Michelazzo non possa entrare in gioco per via di un’apposita clausola fatta inserire appositamente dalla showgirl. Gli ultimi due vip che potrebbero infine fare il loro ingresso nel reality sono l’ex secchione Raffaello Mazzoni e Sarah Altobello, meglio conosciuta per le ospitate a Barbara d’Urso e per l’Isola dei Famosi.