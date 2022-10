Nelle ultime ore, Cristina Quaranta ha minacciato di abbandonare il GF Vip 7. L’ex ragazza prodigio di Non è la Rai ha tirato in ballo il contratto, svelando che i soldi che prenderebbe fuori della Casa sono identici a quelli che percepisce rimanendo in gioco.

GF Vip: Cristina minaccia di abbandonare

Antonino Spinalbese è in nomination con Sofia Giaele De Donà e Nikita. Parlando con Cristina Quaranta, l’ex di Belen ha ammesso che spera di uscire dal GF Vip. L’ex ragazza prodigio di Non è la Rai ha immediatamente sottolineato che se lui dovesse uscire anche lei abbandonerebbe la Casa. Il motivo? Per contratto, i soldi che percepisce dentro e fuori dal reality sono pressoché identici.

Le parole di Cristina sul contratto del GF Vip

La Quaranta ha dichiarato:

“Tanto se esci te esco io. Se tu te ne vai io me ne vado. L’ho già detto in confessionale al Grande Fratello. Io qui ci sto solo per i soldi non per altro. Se me ne vado non li prendo? Come no, li prendo eccome. Li prendo in studio. Non questi? Non c’è tanta differenza nel mio contratto. posso anche fare a meno di poco in più e stare fuori. Nel mio contratto c’è poca differenza”.

Davanti alla confessione di Cristina, Elenoire Ferruzzi ha deciso di intervenire. A quanto pare, il suo contratto è molto diverso da quello della Quaranta.

Il contratto di Elenoire Ferruzzi

Elenoire, senza giri di parole, ha ammesso:

“Ma che dici? Proprio perché sei venuta qui per i soldi dovresti essere felice di restare in gioco. Guarda che se esci poi non prendi i soldi. Ah, nel tuo contratto non c’è tanta differenza? Nel mio sì invece, c’è differenza eccome”.

A quanto pare, la Ferruzzi e Cristina hanno un compenso parecchio diverso.