Al termine dell’ultima puntata del GF Vip, Carolina Marconi si è appartata con Nikita Pelizon per parlare della sua esperienza nei Testimoni di Geova. Pare che sua madre e la sorella siano ancora immerse in quella che, a tutti gli effetti, si può definire una setta.

GF Vip: Carolina sui Testimoni di Geova

Nikita Pelizon, durante l’ultima diretta del GF Vip, ha parlato del suo passato nei Testimoni di Geova. A 16 anni si è disassociata dal movimento e a 18 è scappata di casa. Oggi ha un buon rapporto con i suoi genitori, ma per tanti anni non è stato così. Carolina Marconi è rimasta molto colpita dal suo racconto perché anche lei sta vivendo una situazione simile. E’ per questo che, appena i riflettori della puntata si sono spenti, si è avvicinata a Nikita per parlare con lei.

Il racconto di Carolina Marconi

Carolina ha raccontato:

“Mia sorella lo è stata per 18 anni ed è dissociata poi. Mia sorella l’altra è da 5 anni, mia mamma è da quasi 3. Se sono fuori o dentro? No, non sono disassociate, sono dentro. Io invece sono in mezzo. Loro non possono parlare con l’altra mia sorella. Quindi io sto vivendo una situazione… […] Sto vivendo una storia molto simile e che mi fa soffrire. Mia mamma è diventata da poco Testimone di Geova e l’altra mia sorella è dissociata. Per questo motivo io ho empatizzato molto”.

Stando alle parole di Carolina, sua madre e una delle sue sorelle sono Testimoni di Geova, mentre un’altra sorella ne è uscita.

GF Vip: lo spettro dei Testimoni di Geova entra in Casa

Molto probabilmente, come fatto con Nikita, Alfonso Signorini affronterà l’argomento anche con Carolina. I Testimoni di Geova, per quanti non lo sapessero, vietano moltissime cose agli adepti. Una su tutte: la trasfusione di sangue in caso di pericolo. Forse, il GF Vip può far luce su un movimento che altro non è che una setta.