Dopo la forte lite al Grande Fratello Vip, Aldo Montano e Alex Belli sembrano essere riusciti a trovare un punto di incontro. Arrivato il chiarimento, ma nella casa e sui social sono nati non pochi dubbi.

GF Vip, pace tra Aldo Montano e Alex Belli

Dopo la lite particolarmente accesa avvenuta nei giorni scorsi al Grande Fratello Vip, Aldo Montano e Alex Belli sembrano aver trovato un punto di incontro. Questo non significa, però, che non ci siano ancora dei forti dubbi su questo rapporto. I due concorrenti sembrano essere riusciti a fare pace, in modo molto improvviso e inaspettato. Lo schermidore, però, non è apparso poi così convinto di questo chiarimento. Probabilmente ha preferito semplicemente chiudere una questione particolarmente fastidiosa.

GF Vip, Alex Belli ha chiesto scusa

Gli scontri tra Aldo Montano e Alex Belli sembrano essere finiti, almeno per il momento. Questa calma apparente potrebbe non durare tanto, ma per il momento il chiarimento è arrivato. In realtà nelle dirette i due non sono riusciti a chiarirsi, neanche nel confronto che hanno avuto anche con Gianmaria Antinolfi. Durante il pranzo, però, Alex Belli si è avvicinato ad Aldo Montano per cercare di chiarire e mandare avanti questa convivenza forzata.

“Dai vieni qui, fatti abbracciare. Ti chiedo scusa, mi dispiace tanto di essermi scontrato con te, non volevo assolutamente questa roba qua. Vieni qua fratello, mi dispiace tanto, scusami” ha dichiarato Belli.

GF Vip, tanti dubbi dentro e fuori dalla casa

Aldo Montano ha accettato le scuse di Alex Belli, ma non è apparso particolarmente convinto di questo chiarimento. Lo schermidore non sembra aver apprezzato questo improvviso tornare indietro dell’attore e i dubbi sono davvero tanti. Stanno iniziando ad esprimere diversi dubbi anche gli altri concorrenti della casa e i telespettatori, che non si aspettavano questo cambiamento così inaspettato da parte di Alex Belli.