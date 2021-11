Aldo Montano intende lasciare il GF Vip: i motivi

A causa degli ultimi scontri avuti con Alex Belli, Aldo Montano ha manifestato l’intenzione di lasciare la casa del Grande Fratello Vip.

Aldo Montano contro Alex Belli

Aldo Montano è andato su tutte le furie per quanto affermato sul suo conto da Alex Belli in confessionale e per questo ha minacciato di lasciare la Casa del reality show.

Dopo aver ascoltato quanto detto dal modello sul suo conto, l’atleta si è sfogato contro di lui e per poco non sono quasi arrivati alle mani: “Io non sono qui per questo. Sono entrato al Grande Fratello portando dei valori in cui credo. Non accetto degli attacchi così. Mi chiami, mi prendi e mi dici che hai da risolvere delle cose. Non vai in confessionale a fare la suora. Grande, grosso e cogl**ne.

Potevi chiamarmi il giorno dopo e parlavamo, non mi fai vedere queste cose in confessionale. Tutta l’amicizia che hai montato era falsa”, ha tuonato Aldo Montano.

Aldo Montano e Alex Belli: le parole di Elettra Lamborghini

Anche Elettra Lamborghini si è espressa sulla vicenda, prendendo a sorpresa le difese di Montano: “Un altro ‘shh’ e spacco il telefono. Vogliono fare fuori Aldo perché è il più forte. Non capisco questa cosa che l’essere gentile e composto sia considerato da persona senza pa**e.

Ma fatemi il piacere”, ha affermato l’ereditiera via social.

Aldo Montano: le urla fuori dalla casa

Quanto affermato da Alex Belli sul conto dello schermidore ha scatenato anche la reazione dei fan, che si sono appostati fuori dalla casa del reality show urlando in sostegno dello schermidore: “Aldo siamo tutti con te! Sei grande”. I nervi nella casa del GF Vip sembrano essere sempre più tesi e nel frattempo Miriana Trevisan è intervenuta per cercare di dividere i due concorrenti prima che la loro lite potesse degenerare. Che piega prenderà la vicenda nei prossimi giorni?