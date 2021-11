Nuovo scandalo al Grande Fratello Vip. Nicola Pisu rischia un provvedimento per una quasi bestemmia e una critica agli sponsor.

GF Vip, nuovo scandalo: momenti di tensione

Sono giornate davvero molto tese al Grande Fratello Vip. Ci sono stati degli scontri tra Alex Belli, Gianmaria Antinolfi e Aldo Montano, ma la situazione nella casa continua a non migliorare.

Alex Belli rischia per la battuta infelice che ha fatto su Manuel Bortuzzo, per la quale sono stati chiedti provvedimenti. Jo Squillo, intanto, si è lasciata andare ad una serie di parolacce, facendo sentire la sua voce con uno sketch molto particolare. Ora tocca anche a Nicola Pisu, altro concorrente che rischia dei provvedimenti.

GF Vip, nuovo scandalo: lo sfogo di Nicola Pisu

Nicola Pisu ha perso completamente la testa per Miriana Trevisan, ma lei sembra voler continuare a mantenere le distanze.

Dopo una litigata tra i due, Nicola era nel letto con la principessa Selassié, quando si è sfogato per quanto accaduto. Preso dall’enfasi del discorso, il gieffino si è sicuramente lasciato andare, schivando per pochissimo una bestemmia e criticando anche gli sponsor. Potrebbe essere a rischio provvedimenti.

GF Vip, nuovo scandalo: le parole di Pisu

“Ma po..o dinci…per non dire…eh… è da lì che è nato e mi sono arrabbiato” ha detto Nicola Pisu, con grande enfasi, durante il suo sfogo con la principessa per la situazione tesa con Miriana Trevisan.

Non ha pronunciato la bestemmia, perché è riuscito a correggersi in tempo. Subito dopo, però, a rincarato la dose citando il nome dello sponsor e definendolo “quella ca..ata“. Il video è stato subito diffuso sui social network, ma il pubblico sembra aver apprezzato la sua spontaneità. Provvedimento in arrivo?