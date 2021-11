Nelle ultime ore al Grande Fratello una valanga di polemiche si è abbattuta conto Alex Belli, colpevole di aver pronunciato una frase a dir poco infelice sul conto del nuotatore disabile Manuel Bortuzzo.

Alex Belli: il caso al GF Vip

Alex Belli ha fatto una battuta sulla disabilità di Manuel Bortuzzo che ha mandato su tutte le furie i telespettatori del GF Vip.

In queste ore sulla vicenda si è espresso anche il padre di Manuel Bortuzzo, mentre l’agente del nuotatore ha manifestato il suo rammarico per quanto accaduto scrivendo: “Abbiamo pensato molto se prendere una posizione e, con grande rammarico, siamo rimasti molto addolorati leggendo i tanti messaggi ricevuti da persone disabili e dalle loro famiglie. (…) Alla luce di tutto ciò, riteniamo opportuno che a prescindere da quella che sarà poi la reazione di Manuel, vengano presi dei provvedimenti.

In nessun luogo dovrebbero passare questi messaggi, a maggior ragione all’interno della casa del Grande Fratello”, ha scritto Cristina Lodi, manager di Bortuzzo.

GF Vip: Signorini

Al momento non è certo che la produzione del programma prenda provvedimenti contro il modello, quel che è certo però è che anche le testate vicine ad Alfonso Signorini (e i canali di Chi Magazine) abbiano riportato le parole di Franco Bortuzzo, il padre del nuotatore, che si è espresso con fermezza sulla vicenda.

GF Vip: lo sfogo di Franco Bortuzzo

Mentre un’ondata di commenti ha travolto i canali ufficiali del GF Vip chiedendo che vengano presi provvedimenti contro Alex Belli, Franco Bortuzzo ha espresso la sua indignazione via social, dove ha scritto (rivolgendosi proprio ad Alex BellI): “Manuel è caduto quando gli hanno sparato. Alex, tu sei caduto di stile, sempre che tu ce l’abbia”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? In tanti sui social sono in attesa di saperne di più e sembra che la vicenda verrà quasi certamente trattata durante la diretta del 5 novembre al GF Vip.