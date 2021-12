Al Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che si sono da poco ritrovati, hanno trascorso una notte di passione. La regia ha censurato tutto.

GF Vip, notte di passione per Manuel e Lulù: scatta la censura

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono ritrovati e hanno dichiarato di essere innamorati l’uno dell’altro.

Alfonso Signorini, per premiare la loro sincerità, ha regalato loro una notte in Love Boat, ma i fan non hanno potuto seguire la coppia, perché la regia ha deciso di censurare tutto. I due si sono ritrovati dopo un momento di distanza, preso soprattutto dallo sportivo, che era un po’ insofferente dalle attenzioni soffocanti e ossessivi della principessa.

GF Vip, notte di passione per Manuel e Lulù: momenti di privacy

Da quando Bortuzzo si è reso conto di provare qualcosa di importante per la principessa, i due si sono finalmente riavvicinati e stanno vivendo il loro amore sotto le telecamere attente del GF Vip. Ai due è stata regalata una notte nella Love Boat e i fan attendevano con grande impazienza di scoprire se i due riuscissero a lasciarsi andare lontani dagli occhi indiscreti degli altri concorrenti. La regia, però, ha scelto di donare loro un po’ di privacy, censurando l’intera nottata.

GF Vip, notte di passione per Manuel e Lulù: un amore speciale

La regia ha censurato tutte le immagini della notte trascorsa insieme da Lulù e Manuel. Hanno mandato in onda solo pochissimi e brevissimi spezzoni. La coppia ha poi raccontato cosa è accaduto. I due hanno ammesso di essersi accorti che le telecamere erano spente, per questo si sono lasciati andare alla passione. Ci sono stati molti baci, dediche romantiche e Manuel ha sorpreso la sua principessa con un biglietto con scritto “ti amo” e una rosa rossa.