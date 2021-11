Nicola Pisu ha bestemmiato al Grande Fratello Vip? Un video che circola sui social ha scatenato tante reazioni del pubblico.

GF Vip, Nicola Pisu ha bestemmiato?

Nicola Pisu ha bestemmiato nella casa del Grande Fratello Vip? Il concorrente ha pronunciato la stessa cosa che ha portato Stefano Bettarini alla squalifica.

Se le regole sono rimaste le stesse, il figlio di Patrizia Mirigliani potrebbe dover fare i conti con una squalifica, che potrebbe arrivare durante la puntata di lunedì 8 novembre. Il video della bestemmia ha iniziato a diffondersi sul web, scatenando anche la reazione dei fan della trasmissione, che non hanno per niente apprezzato il comportamento di Pisu.

GF Vip, Nicola Pisu ha bestemmiato? Il regolamento

Alfonso Signorini aveva affermato di voler andare contro il politicamente corretto in questa edizione, spiegando che sarebbero stati molto più elastici, tranne che per le bestemmie.

“C’è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto. Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa ‘liberi tutti’, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite” aveva dichiarato il conduttore.

GF Vip, Nicola Pisu ha bestemmiato? La reazione del pubblico

Il video ha subito fatto il giro del web e in tanti pensano che gli autori potrebbero usare questa sua esternazione per far uscire Nicola Pisu. È molto probabile che il concorrente venga squalificato. Nell’ultima puntata è stato anche rimproverato da Alfonso Signorini per il suo comportamento. Sul web molti chiedono che venga squalificato, mentre altri sembrano voler essere più clementi. Diversi utenti hanno voluto sottolineare di essersi sentiti molto offesi da questa esternazione, altri invece cercano di difenderlo, sottolineando anche che lui e Bettarini hanno in realtà detto due cose diverse.