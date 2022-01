Dopo la discussione avuta nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Nathaly Caldonazzo e Barù hanno avuto un confronto. La showgirl ha avvertito il nobile toscano di aver fatto dei confessionali molto duri su di lui.

Grazie al format che gli autori del GF Vip hanno organizzato per i “Vipponi”, molti concorrenti hanno potuto confrontarsi. Tra loro ci sono stati anche Nathaly Caldonazzo e Barù, che nell’ultima diretta del reality più spiato d’Italia hanno avuto una discussione piuttosto accesa. Nello specifico, la showgirl ha accusato il coinquilino di utilizzare un linguaggio pesante, soprattutto quando si rivolge ad alcune donne. Il nobile toscano, dal canto suo, ha sottolineato che la sua è semplicemente ironia e che non tutti, forse, sono in grado di comprenderla.

E’ per questo motivo che Nathlay, alla fine della fiera, l’ha votato, mandandolo in nomination. Tra l’altro, anche lei è a rischio eliminazione, per cui se la giocheranno insieme. Prima di arrivare a dirsi addio, però, i due hanno avuto la possibilità di avere un confronto.

GF Vip, Nathaly e Barù a confronto: le parole

“Mi pare che tu stia facendo propaganda per non uscire dalla Casa“, ha affermato la Caldonazzo appena si è ritrovata face to face con Barù.

Quest’ultimo, senza scomporsi minimamente, ha replicato: “Sei l’unica persona che mi ha nominato con una ragione coerente…“. A questo punto, la showgirl ha sganciato un affondo:

“Io ho subito da te molti attacchi forti in confessionale. Usi termini pesanti, senza nessun tipo di base, verso le donne. Finché giochiamo io sono al gioco, ma questo è un umorismo un po’ pesante”.

Barù, come sottolineato anche nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, le ha fatto notare che quanto ascoltato nei video lui aveva già provveduto a dirglielo guardandola negli occhi. Il nobile toscano ha affermato:

“Tutte quelle cose che ho detto in confessionale te le avevo dette in faccia, ovviamente in modo sincero e scherzoso. C’è ancora una base per un’amicizia […] Ti trovo una donna forte e per quello mi sono concesso di dire alcune cose, che non direi a nessun altro in questa Casa. Non c’era malizia. Mi dispiace, era una battuta inopportuna”.

Il nipote di Costantino della Gherardesca si è scusato, sottolineando che con lei si è preso certe libertà soltanto perché credeva che ci fosse un tipo di rapporto confidenziale.

Davanti alle scuse, nonostante le battutine e le provocazioni che si sono scambiati durante il confronto, Nathaly ha preferito avvisare il coinquilino di quanto detto negli ultimi giorni sul suo conto. La showgirl ha ammesso: “Non ti rendi conto che sono una donna adulta, sappi che ho detto tante cose brutte su di te. Preparati“. Barù ha incassato il colpo e ha replicato sganciando un sorriso ironico, come a dire che anche la sua lingua non è stata delicata con lei.