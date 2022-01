Nella Casa del GF Vip potrebbe nascere presto una nuova coppia. Stiamo parlando di Barù e Soleil Sorge che, nelle ultime ore, hanno trascorso molto tempo insieme, scherzando sul nuovo hashtag Sorù.

GF Vip: Barù e Soleil insieme

Da quando Barù e Soleil Sorge hanno ricevuto un aereo dai fan con l’hashtag Sorù si sono avvicinati moltissimo.

I due hanno capito di avere tanti seguaci e di piacere come coppia. Pertanto, è anche normale, almeno ai fini del gioco, che abbiano deciso di cavalcare l’onda del successo. Nelle ultime ore, però, Barù e Soleil hanno avuto un avvicinamento un tantino più ‘bollente’ rispetto ai precedenti. Nello specifico, i due hanno trascorso parecchie ore insieme sul divano, con le mani intrecciate. L’atmosfera, è bene sottolinearlo, era particolarmente ‘alticcia’, condita da calici di vino.

Gli altri concorrenti del GF Vip, vedendoli tanto uniti non hanno potuto fare a meno di bollare l’unione come “alchimia artistica“, prendendo in prestito i termini tanto cari ad Alex Belli.

GF Vip, Barù e Soleil insieme: nuova coppia?

Parlare di Barù e Soleil come nuova coppia del GF Vip, però, sembra prematuro. D’altronde, il nipote di Costantino della Gherardesca ha dimostrato anche un certo interesse nei confronti di Jessica Selassié.

Anche questa accoppiata piace molto ai fan, tanto che l’hanno ribattezzata Jerù. Il “Vippone”, però, ha ammesso che non vorrebbe nulla di romantico con la principessa etiope. Parlando proprio con Soleil, ha dichiarato:

“Non voglio un rapporto romantico. Abbiamo parlato, abbiamo giocato, mi piace la tua presenza, stai tranquilla! Perché ti devo dare la risposta adesso? Le ho detto di conoscerci prima, almeno per capire… Mi piace come persona, ci sto bene con lei ma non voglio niente di romantico… è una costrizione”.

Barù, fin dai primi giorni accanto a Jessica, è sempre stato molto chiaro: non vuole una relazione. Non solo, il nobile toscano, parlando con la Selassié, le ha consigliato di stare alla larga da lui perché non si comporta troppo bene con le donne. La principessina, però, non sembra avere afferrato bene il discorso, tanto che nell’ultima puntata del GF Vip l’ha nominato perché, in sostanza, non ci ha ancora provato con lei.

GF Vip, Barù e Soleil: Jessica terzo incomodo

Se la conoscenza tra Soleil e Barù dovesse proseguire, Jessica si ritroverebbe ancora una volta a vestire i panni del terzo incomodo. Come avvenuto con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la Selassié rimarrebbe con un pugno di mosche in mano, ergo: senza un “bono” al suo fianco. Di certo, la principessina etiope, per quel che riguarda il nobile toscano, ha anche un’altra rivale oltre alla Sorge. Stiamo parlando di Nathaly Caldonazzo, che lancia spesso provocazioni bollenti e non al “Vippone”. La showgirl romana ha addirittura bollato il coinquilino come “omosessuale“, sottolineando che disprezza le donne. Cosa accadrà nella prossima puntata del GF Vip? Si prevedono colpi di scena, soprattutto perché Barù è a rischio eliminazione.