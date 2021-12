Manila Nazzaro potrebbe lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. Si è parlato di problemi familiari, ma a chiarire la situazione è stato il suo compagno Lorenzo Amoruso.

GF Vip, Manila Nazzaro lascia la casa?

Manila Nazzaro abbandonerà la casa del Grande Fratello Vip? La concorrente non era tra i quelli che voleva rifiutare il prolungamento, ma poi improvvisamente qualcosa sembra aver cambiato la sua decisione.

Non ne ha parlato apertamente, ma si è lasciata sfuggire qualche dettaglio. Ha parlato dei suoi figli e qualche fan della trasmissione ha pensato ci potessero essere dei problemi con il loro papà. Non è stato confermato nulla, ma tante ipotesi hanno viaggiato in rete. Tutte ipotesi che non sono state apprezzate dal compagno Lorenzo Amoruso.

GF Vip, Manila Nazzaro lascia la casa? Le parole di Amoruso

Lorenzo Amoruso ha deciso di fare un po’ di chiarezza, con un video su Instagram in cui ha fatto delle precisazioni.

Sembra che abbia letto qualche commento che lo ha infastidito, per questo ha deciso di parlare. Ha spiegato che alcune persone hanno ipotizzato che Manila in questo momento sia in bilico perché vorrebbe più soldi e altre dichiarazioni poco piacevoli sul suo conto. Amoruso ha invitato le persone ad evitare di diffondere notizie del genere e astenersi dal commentare senza avere informazioni corrette. La questione, infatti, sembra essere più delicata di quella economica.

GF Vip, Manila Nazzaro lascia la casa? Problemi familiari

Lorenzo Amoruso ha confermato che Manila ha dei problemi familiari e che proprio per questo motivo potrebbe lasciare la casa. “Ci sono dei problemi familiari che stiamo cercando di risolvere. Chiaramente ci stiamo impegnando tutti, tutta la famiglia e non solo. Nel momento in cui ci sarà, speriamo, una soluzione la decisione sarà comunque di Manila” ha dichiarato Lorenzo Amoruso. Nella puntata che andrà in onda questa sera, venerdì 17 dicembre, Manila dovrà svelare la sua decisione.