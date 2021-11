Nella casa del Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo ha accusato un malore e la regia del programma è stata costretta a togliere l’audio e ad oscurare le immagini del momento.

Manuel Bortuzzo: malore al GF Vip

Manuel Bortuzzo, concorrente del GF Vip 6, ha accusato svariati malori da quando è entrato nella Casa di Cinecittà e per questo lo show ha messo a sua disposizione una stanza privata dove potersi riprendere lontano da occhi indiscreti.

Dopo la cistite che lo ha messo k.o per alcuni giorni (e che a detta del padre sarebbe parte della sua delicata condizione) Bortuzzo si è sentito male anche difronte agli altri concorrenti, che subito sono accorsi per cercare di aiutarlo. Difronte agli attimi concitati la regia del programma ha deciso di togliere l’audio e oscurare le immagini e, a quanto pare, l’allarme sarebbe già rientrato. Non è chiaro quale sia il problema accusato da Bortuzzo, che finora ha manifestato il desiderio di proseguire la sua esperienza nella casa del GF Vip.

Manuel Bortuzzo al GF Vip

Il giovane nuotatore ha manifestato l’intenzione di essere protagonista dello show per sensibilizzare i telespettatori sul tema della disabilità. A tal proposito infatti ha affermato: “Entro nella Casa per mostrare anche i miei limiti”, ha dichiarato il giovane nuotatore, e ancora: “A volte mi capita di avere dei momenti di scoramento, mi chiudo in camera a riflettere sulla mia condizione, a pensare alla vita di prima…”.

Manuel Bortuzzo: Alex Belli

Nelle ultime ore al GF Vip si è scatenato un putiferio a causa di Alex Belli, che ha pronunciato una battuta di cattivo gusto proprio riferendosi alla disabilità del giovane nuotatore. La vicenda ha scatenato una valanga di reazioni in rete e in tanti hanno chiesto che vengano presi provvedimenti contro il modello.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.