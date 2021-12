In vista delle festrività Natalizie e dopo l’addio di Aldo Montano e la squalifica di Alex Belli, al GF Vip sono attesi due nuovi concorrenti.

GF Vip: le anticipazioni

Il 20 dicembre al GF Vip è atteso l’ingresso di nuovi concorrenti: si tratta di Nathalie Caldonazzo e Barù Gaetani d’Aragona.

I due dovrebbero varcare la soglia della porta rossa proprio nel corso della puntata e in tanti tra i fan del programma si chiedono come questi nuovi vip modificheranno le dinamiche tra i concorrenti già presenti nel reality show. Nathaly Caldonazzo, ex compagna di Massimo Troisi, è un volto noto del piccolo schermo italiano. Barù Gaetani d’Aragona, all’anagrafe Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, è un food influencer già noto ai telespettatori del piccolo schermo per aver preso parte a Pechino Express (e per essere il nipote di Costantino della Gherardesca).

GF Vip: i concorrenti

Le ultime settimane sono state particolarmente movimentate per i concorrenti del GF Vip, che hanno dovuto fare i conti con l’addio di Aldo Montano al programma e con l’inaspettata squalifica di Alex Belli. L’attore aveva stretto un forte legame con Soleil Sorge al GF Vip e, dopo la sua squalifica, è tornato tra le braccia di Delia Duran. Nelle ultime ore la moglie dell’attore ha dichiarato che, a suo avviso, Soleil sarebbe stata davvero innamorata di suo marito.

GF Vip: Alex Belli e Soleil

In tanti si chiedono che piega prenderanno in futuro le cose per Soleil Sorge all’interno della Casa. Nelle ultime ore l’influencer sembra aver stretto un legame particolare con Alessandro Basciano, anche lui nuovo concorrente in gara. Per quanto riguarda Alex Belli l’influencer si è detta fortemente delusa dal suo comportamento e in tanti si chiedono se nelle prossime settimane – complice la vicinanza di Basciano – l’influencer riuscirà a “dimenticarlo” e a proseguire serenamente la sua avventura all’interno della Casa.