Nella puntata del Grande Fratello Vip, si è tornato a parlare del triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge che molto ha fatto discutere in questa stagione. In particolare Alfonso Signorini ha letto a Soleil e Delia uno degli ultimi tweet pubblicati dall’attore.

La reazione delle due giovani è stata diversa.

GF Vip Delia Soleil, cosa aveva scritto Alex Belli

Come è già noto, Alex Belli qualche giorno fa, su Twitter, aveva scritto:

“GAME OVER. Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA.

Non è più il mio GAME!”

Delia Duran: “Sono confusa, voglio il parere di Alex”

La venezuelana, commentando la vicenda ha affermato di sentirsi confusa al riguardo. Ha quindi spiegato di “voler sentire il parere di Alex” :

“Nella puntata scorsa ho scoperto che Alex aveva detto di amarla. A me aveva detto che c’era stata un’azione e da uomo ci era cascato. Sono confusa, voglio il parere di Alex, perchè a me ha detto altro. Deve dirlo a me. Non mi aspettavo che Barù mi dicesse una cosa così.

Prima indaga poi giudica”.

In un secondo momento Delia parlando ancora una volta del significato dell’amore libero ha dichiarato: “La base dell’amore libero è la condivisione e il rispetto e purtroppo Alex non l’ha fatto”.

Soleil Sorge su Alex Belli: “Lui è sposato e non c’è futuro”

Più risoluta è stata invece la ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha spiegato come tra lel e l’attore non ci sia futuro:

“Sapevo già da tempo che lui mi amasse, ancora prima che me lo dicesse. Lui è sposato e non c’è futuro tra di noi. Non ho mai valutato l’opzione di stare insieme, se avessi voluto questa cosa l’avrei resa più chiara. Non ho mai voluto mettere in crisi il loro rapporto. Fuori esiste un fidanzato, non so se persiste”.

Sulla questione se la venezuelana potesse essere o meno il suo tipo, l’influencer non ha avuto nessun dubbio: “Delia lascia la scelta ad Alex, ma io la scelta la faccio. Io accetto totalmente questa scelta, ma Delia non è il mio tipo”.

L’amica di Alex Belli Stella interviene a Pomeriggio 5: “Io, Delia e Alex ci amiamo tuttora”

Nel frattempo in queste ultime ore, nello studio di Pomeriggio 5, è intervenuta anche l’amica di Alex Belli Stella. La donna, ha spiegato in che modo lei è legata alla coppia. Ospite di Barbara d’Urso ha affermato:

“Tutti vogliono e cercano un’unica definizione di amore. Ogni persona può vivere l’amore in un determinato modo. Delia è stata complice, amante, compagna, moglie. Lei ha visto in Soleil la stessa complicità che aveva con lei e si è infastidita. Secondo me, Delia ha sofferto perché era lontana”. Ha poi precisato: “Io, Delia e Alex ci amiamo tuttora. È un amore che va oltre, un amore libero che lascia tutti vivere senza possesso. La visione di Alex e Delia è questa”.