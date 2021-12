La mamma di Soleil, Wendy, si è scagliata contro Alex Belli e Delia Duran, dopo quello che è successo nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

GF Vip, la mamma di Soleil contro Alex e Delia: “Direi a lui e sua moglie di vergognarsi”

Wendy, la mamma di Soleil Sorge, ha attaccato duramente Alex Belli su Instagram e anche a Casa Chi. La donna è sicura che la figlia non sia mai stata innamorata di lui e ha aggiunto che Alex e Delia dovrebbero vergognarsi. “Se incontrassi Alex gli direi tante cose e non saprei da dove iniziare. All’inizio direi a lui e Delia di vergognarsi. Pianificavano tutto prima di entrare e hanno fatto il loro scempio, uno show pessimo.

Lui doveva avere un po’ di ritegno e non spingersi oltre. Ricordiamoci che è lui che ha detto che è innamorato. Alex non è il tipo di mia figlia, lei non si innamorerebbe mai di lui. Per fortuna adesso è uscito” ha dichiarato la mamma di Soleil.

GF Vip, la mamma di Soleil contro Alex e Delia: “Avevano pianificato tutto”

“Certamente però Sole provava sentimenti forti di amicizia per lui. Però sono sicura che mia figlia non sia innamorata di quell’uomo.

La mia piccola ci teneva al rapporto con lui, ma non voleva assolutamente che lui lasciasse la moglie. Così come sono sicura che Alex e Delia avevano pianificato tutto dall’inizio, quindi che non facciano passare Soleil come rovina famiglie” ha dichiarato Wendy. “L’ultimo bacio che Sole ha dato ad Alex? Lei era molto arrabbiata ed ha voluto vendicarsi. Ricordiamoci che mia figlia ha studiato recitazione. Quando vuole è una bravissima attrice” ha aggiunto la mamma dell’influencer.

GF Vip, la mamma di Soleil contro Alex e Delia: “Carlo sta aspettando l’uscita di Soleil”

Soleil Sorge, fuori dalla casa del GF Vip, ha un compagno con cui si stava frequentando da pochi mesi. Molti pensavano che lui l’avesse lasciata, ma non è così. La mamma dell’influencer ha spiegato che Carlo la sta aspettando. “Che fine ha fatto Carlo il fidanzato di Sole? Sta sempre qui a Milano aspettando l’uscita di Soleil. Non è contento di aver visto certe cose con Alex, lei non ha limitato le ferite per lui. Certo però che è uno spettacolo che si è svolto così alla fine. Alex era un po’ una tortura, faceva tutto lui. Anche se ribadisco che con Alex non poteva nascere nulla” ha spiegato Wendy.