C’è ancora una volta aria di tensione nella casa del Grande Fratello Vip. La soprano Katia Ricciarelli, a seguito di una “battuta” avvelenata di Soleil verso l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, non le ha mandate certo a dire, definendo l’influencer letteralmente una “str**za”.

Le parole di Soleil hanno inoltre incontrato le aspre critiche da parte della venezuelana Delia Duran.

Gf Vip Katia Soleil, cosa è successo tra l’influencer e l’ex Miss Italia

Tutto aveva avuto iniziato nel corso di un programma radiofonico che i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno avuto l’occasione di realizzare. Tra le persone che avrebbero dovuto prendervi parte, avrebbe dovuto esserci proprio Manila Nazzaro che, nel corso della sua lunga carriera, ha avuto modo di ricoprire il ruolo di conduttrice televisiva oltre che radiofonica.

Il posto di quest’ultima è stato preso proprio da Soleil che, in risposta a Barù che le aveva fatto presente della cosa, con un velo di sarcasmo ha dichiarato: “Manila è in cucina a lavare i piatti tesoro mio, se vuoi divertirti ci siamo noi. Mi spiace!”.

Gf Vip Katia Soleil, la lite in cucina

Manila Nazzaro non ha gradito troppo questa battuta, mostrandosi anzi, molto contrariata al riguardo. Le due hanno avuto un diverbio molto animato in cucina durante la quale l’ex Miss Italia ha affermato: “Posso non leggerla così? Non mi puoi prendere in giro perché mi faccio il mazzo anche per le cose tue”.

La replica di Soleil non si è fatta attendere: “Dobbiamo fare un caso per questa battuta? Mi sono rotta le scatole, fattela scivolare per bene”.

La reazione di Katia Ricciarelli è stata particolarmente dura tanto da arrivare a dire: “Ha detto una brutta cosa. Veramente stro**a; e se lo dico io… Mi spiace molto dirlo, le voglio bene ma questa cosa è stata stro**a”. A questo commento si è unito anche quello di Delia Duran che, spezzando una lancia a favore di Manila ha affermato: “Umiltà ci vuole nella vita e lei non ce l’ha”.

Gf Vip Katia Soleil, il successivo confronto tra la soprano e l’influencer

A seguito della vicenda la cantante lirica ha avuto modo di confrontarsi con Davide Silvestri. Katia Ricciarelli che con l’influencer è in buoni rapporti, non ha esitato a riprenderla: “Perché non scherza con la mamma, la sorella o il nonno?”.

Katia Ricciarelli si è infine confrontata con la stessa Soleil. Quest’ultima a sua volta ha ribadito ancora come si trattasse di una battuta. “Si rende tutto pesante, è una roba insopportabile”. Ha infine aggiunto: “Ma non si può neanche parlare. Era una battuta. Allora da oggi in poi faccio il voto del silenzio”.

Gf Vip Katia Soleil, l’influencer fa le valigie

Nel frattempo in queste ultime ore Soleil Sorge è stata vista mentre faceva le valigie. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che sembrava ben decisa a lasciare la casa, è stata tuttavia condotta in confessionale. A questo punto ci si chiede cosa succederà e soprattutto cosa potremo aspettarci nelle prossime ore alla luce di tutto ciò.