Nella casa del Grande Fratello Vip si sono create alcune tensioni tra Jessica Hailé Selassié e Jo Squillo a proposito del mangiare.

Jessica Hailé Selassié: lo sfogo

Essendo celiaca Jessica Hailé Selassié si è spesso trovata in difficoltà nella casa del GF Vip, dove ha spesso finito per mangiare da sola visto che nessuno avrebbe saputo gestire la prepazione dei suoi alimenti o controlalre che essi non venissero contaminati.

Sulla questione la principessa etiope si è sfogata affermando in direzione di Jo Squillo: “Stanno tutti mangiando e io sto qui, a te non è mai successa una cosa del genere”. Jo Squillo ha replicato: “Non essere così rigida. Anche a me non fate le torte e spesso non le mangio” riferendosi alla sua personale scelta di essere vegana.

Per il momento sembra che i concorrenti del reality show si siano accordati sul preparare gli alimenti per Jessica prima degli altri, così da consentire alla ragazza di mangiare insieme a loro.

Jessica Hailé Selassié: chi è la principessa etiope

Jessica è una delle tre sorelle Selassié approdate nella casa del Grande Fratello Vip 6 (Lulù e Clarissa sono le sue sorelle). Le tre hanno anche un fratello, Christian, balzato agli onori delle cronache in passato per la sua presunta relazione con il costumista Giovanni Ciacci (poi smentita dallo stesso Ciacci). Nella casa del GF Vip Lulù Hailé Selassié ha stretto un legame con Manuel Bortuzzo, presto naufragato.

Le sorelle della principessa hanno cercato di mettere a freno la sua gelosia, causa principale dell’allontanamento del nuotatore.

Jessica Hailé Selassié: Riccanza

Jessica Hailé Selassié era già nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte in passato allo show di Mtv Riccanza. La principessa etiope inoltre è amica di Tommaso Zorzi, vincitore della precedente edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.