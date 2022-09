GF Vip: Giovanni Ciacci contro Tina Cipollari

Giovanni Ciacci, in un momento di confronto con i compagni del GF Vip, si è scagiato contro Tina Cipollari. L’esperto di stile ha preso le difese di Gemma Galgani, sottolineando che la Dama viene bullizzata dall’opinionista di Uomini e Donne.

Alcuni concorrenti del GF Vip 7 si sono ritrovati a parlare di Uomini e Donne, tirando in ballo gli scontri al vetriolo tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Giovanni Ciacci, senza giri di parole, si è schiarato con la Dama torinese, accusando l’opinionista di bullismo. L’esperto di stile ha addirittura ammesso che andrebbe nel programma di Maria De Filippi per rimettere al sui posto Tina.

Giovanni ha dichiarato:

Ciacci ha sottolineato che Tina è una bella donna, ma questo non l’autorizza a bullizzare Gemma. Andrebbe davvero a Uomini e Donne? Molto probabilmente sì, d’altronde sarebbe un’esperienza televisiva come tante altre.

La Cipollari entrerà al GF Vip 7 per un confronto con Ciacci? E’ assai probabile che non la vedremo varcare la famosa porta rossa. Nelle edizioni passate, quando ad offenderla era stata Patrizia De Blanck, Tina aveva rifiutato l’invito di Alfonso Signorini:

“No, non ci sarò. Devo dire che Alfonso Signorini è stato molto carino a farmi l’invito per rispondere. Però io a Patrizia non ho nulla da dire. Diciamo che dimentico e vado avanti, ormai quello è passato. Non la odio assolutamente. Tra noi è nata un’antipatia tanti anni fa. Abbiamo fatto il reality Il Ristorante e lei è stata prepotente e io ovviamente non ho fatto finta di nulla. Ci siamo scontrate e abbiamo discusso. Però la soddisfazione me l’ha regalata il pubblico che l’ha eliminata con percentuali altissime. Lei invece era convinta di restare e da quel momento se l’è presa. Alfonso mi ha invitata per parlarle, ma io non ho niente da dirle”.