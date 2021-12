Gianmaria si è di nuovo scagliato contro Soleil al Grande Fratello Vip e le ha dato della maleducata. L’influencer dice che lui porta energie negative.

GF Vip, Gianmaria contro Soleil: l’influencer lo ha cacciato dalla stanza

Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge non riescono proprio ad andare d’accordo, nonostante siano stati amici e abbiano anche avuto una storia.

L’imprenditore è entrato in camera di Davide e Soleil, invitato da Silvestri. Quando l’influencer se ne è resa conto, ha chiesto subito al concorrente di abbandonare la sua stanza. “No ti prego, puoi portare la tua energia fuori dalla stanza. Abbiamo mille posti in questa casa vattene fuori da qui. Ti scongiuro Davide e Gianmaria, è la mia stanza. Non voglio la tua energia qui, vai via grazie. E non entrare più qui dentro cortesemente” ha dichiarato la Sorge.

GF Vip, Gianmaria contro Soleil: “Mi ha detto che porto energie negative”

Una volta abbandonata la stanza di Soleil, Gianmaria, molto infastidito, si è sfogato con Miriana Trevisan. “Ero in camera di Davide, perché mi aveva chiesto lui di andare a parlare in tranquillità. Entra lei e mi dice ‘ma no, che cosa ci fai tuo qui? Te porti energie negative, vattene da questa stanza’. Io e Davide sconvolti. Poi le ho detto ‘quella che porta le energie negative in questa casa sei tu’.

E ragazzi quella non è la sua stanza, ma anche di Davide. Come se entrasse qui e io la sbattessi fuori. Quella ragazza è di una maleducazione assurda, ha un’arroganza fastidiosa, una mancanza di rispetto” ha spiegato, trovando l’appoggio della coinquilina.

GF Vip, Gianmaria contro Soleil: “Ha un atteggiamento infantile e prepotente”

“Ha questo lato brutto che viene sempre fuori. Per me è proprio un corpo avulso di questa casa. Sole ha un atteggiamento infantile e prepotente. Da qui in avanti la tratterò con indifferenza. […] Come si permette di dire che porto energie negative? Sono parole pesanti da dire ad una persona” ha aggiunto Gianmaria.