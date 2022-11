AL GF Vip si è parlato di quanto accaduto tra Sofia Giaele De Donà e Antonino Spinalbese sotto le coperte e Alfonso Signorini ha interrogato la concorrente anche in merito ad alcune foto che la ritraggono in compagnia di Flavio Briatore.

Giaele De Donà e Briatore: i dettagli

In rete negli ultimi giorni sono emersi alcuni scatti dove si vede distintamente Giaele De Donà camminare fianco al fianco dell’imprenditore Flavio Briatore. Il celebre ex marito di Elisabetta Gregoraci nei giorni scorsi ha smentito qualsiasi coinvolgimento sentimentale con Giaele e ha addirittura affermato di non conoscerla proprio.

Giaele De Donà ha invece spiegato di aver conosciuto Briatore a un evento e a se guire di esser stata invitata da lui a altri eventi a Forte dei Marmi.

La concorrente del GF Vip non ha fornito delucidazioni sulla natura del rapporto avuto con l’imprenditore ma, quanto alla loro indiscussa conoscenza, ha affermato che le foto circolate sui social “parlerebbero da sole”.

Giaele e Antonino

Nelle ultime settimane al GF Vip Giaele De Donà si è pericolosamente avvicinata a Antonino Spinalbese, per cui ha ammesso di provare una forte attrazione. Il marito della concorrente intanto ha minacciato di lasciarla proprio per via di quanto accaduto tra lei e l’hair stylist, e al momento non è dato sapere che piega prenderà la vicenda.

“Lo so che ho dei limiti a cui posso arrivare.

Se supero il limite scatta il divorzio. Non posso far saltare il matrimonio per una cosa qui dentro […]. Mio marito lo amo, non è solo un mantenimento economico. Sono molto legata a lui. Lui accetta tutto fino a quando non ci sono sentimenti messi dentro. Accetta se è una cosa fisica, non accetterebbe una storia”, ha dichiarato Giaele in merito al suo coinvolgimento verso Antonino e alla reazione del marito.