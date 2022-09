A distanza di poche ore dall’accensione delle luci della casa del GF Vip, è esplosa la prima lite. Protagonisti dello scontro sono stati Luca Salatino e Cristina Quaranta. Chi ha avuto la meglio tra l’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex ragazza prodigio di Non è la Rai?

GF Vip: lite tra Luca e Cristina

Il GF Vip 7 ha aperto i battenti da pochissimo, ma è già esplosa la prima lite. Il motivo del contendere è il cibo avanzato dalla cena, mentre i protagonisti sono Luca Salatino e Cristina Quaranta. L’ex tronista di Uomini e Donne, appena entrato in Casa, è stato eletto come chef. Ovviamente, visto che il suo sogno è aprire un ristorante, ha apprezzato l’ingaggio. Come ogni cuoco che si rispetti, Luca sa che in cucina non si butta via niente ed è per questo che è nata la discussione con Cristina.

La lite nasce da un fraintendimento

Salatino e i coinquilini stavano discutendo sul riutilizzo dei cibi avanzati, quando la Quaranta ha suggerito di buttare via tutto. A questo punto, Luca ha sottolineato che non si getta via nulla. La discussione è nata in un lampo. L’ex tronista ha tuonato:

“Ma che vordì siamo cani? Ma che ve tratto come cani? Sai perchè me la prendo? Perché ce metto talmente il core sulle cose che non mi puoi dì che semo cani”.

In realtà, la lite non si può definire tale perché è nata da un semplice fraintendimento.

Il fraintendimento tra Luca e Cristina

Cristina non ha suggerito di buttare via gli avanzi di cibo, ma ha semplicemente sottolineato che non si può mischiare la pasta senza glutine con quella che lo contiene. Salatino e la Quaranta, alla fine della fiera, si sono chiariti, ma il loro rapporto non sembra destinato ad essere pacifico.