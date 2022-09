GF Vip 7, la regia ha bestemmiato in diretta? Sui social torna in auge uno scivolone della scorsa edizione.

Il GF Vip 7 ha aperto i battenti da pochissimo, ma la regia potrebbe aver commesso il primo scivolone. Sembra che quanti sono incaricati di svegliare i Vipponi che amano poltrire a letto abbiano bestemmiato in diretta. I social, neanche a dirlo, hanno riportato in auge un vecchio video per rivivere un momento iconico.

GF Vip 7: la regia ha bestemmiato in diretta?

Possibile che la regia del GF Vip 7 abbia bestemmiato in diretta? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che alcuni fan hanno riportato in auge un vecchio video. Si tratta del filmato dello scorso anno, quando lo staff, senza rendersi conto di avere i microfoni aperti, ha lanciato un’imprecazione per svegliare i concorrenti. Stando a quanto sostiene qualche telespettatore, nel corso della mattina di mercoledì 21 settembre 2022, la regia ha commesso lo stesso scivolone.

GF Vip 7: la regia si auto censura

Al momento, è bene sottolinearlo, non abbiamo alcun video che testimonia l’ennesima bestemmia in diretta da parte della regia. Su Twitter ci sono soltanto commenti che rievocano lo scivolone dello scorso anno. Di certo, se lo staff del GF Vip 7 avesse davvero imprecato contro i nuovi Vipponi, il filmato diventerebbe virale nel giro di pochi minuti.

Nessuna bestemmia al GF Vip 7: solo un vecchio video

Fino a quando non avremo un video a testimonianza della bestemmia da parte della regia del GF Vip, non possiamo dare per certo il chiacchiericcio dei social. Pertanto, ci sentiamo in dovere di affermare che lo staff di Alfonso Signorini non ha commesso alcun scivolone.