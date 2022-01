Il Grande Fratello Vip a circa un mese e mezzo dalla conclusione ha conosciuto la sua prima candidata finalista: si tratta della 33enne Delia Duran. La venezuelana inizialmente conosciuta come la “compagna di Alex Belli“, si è fin da subito distinta per il grande carattere che è riuscita a portare all’interno della casa più spiata d’Italia.

Delia Duran candidata finalista, il risultato del televoto

Nel corso della puntata del 31 gennaio, Alfonso Signorini ha rivelato i risultati del televoto. Il primo concorrente ad essere rientrato nella casa è stato Giucas Casella, seguito poi da Soleil.

Alfonso Signorini ha però riservato a Delia una bella sorpresa: non solo è la prima candidata alla finale del 14 marzo, ma anche la più amata dal pubblico. “Non ho parole per farmi capire in questo momento quando sono emozionato e di quanto ringrazio tutti voi”, sono le parole piene di emozione della gieffina.

La dichiarazione d’amore “inaspettata” di Alex Belli

Intanto l’attore ed ex gieffino Alex Belli si è dichiarato davanti alla moglie: “Questo è un percorso molto difficile: ti prego tieni presente la nostra famiglia, tutti ti vogliono un bene dell’anima. La lettera che ti ho mandato era perché volevo che tu facessi il tuo percorso non sentendoti condizionata, ma io scelgo te. Tu sei l’amore della mia vita”.

Delia Duran mette definitivamente la parola fine

Delia Duran, come già fatto in precedenza nel corso della puntata ha messo un punto alla relazione con Alex Belli: “Ho superato il limite e ho deciso di prendere una posizione […] ho deciso di prendere una posizione e ho deciso di essere libera.

Finiamo questa storia, tu prendi la tua strada e io la mia”.