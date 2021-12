Davide Silvestri è pronto a nominare Soleil Sorge nella prossima puntata del GF Vip. Ha dichiarato che lei e Alex hanno portato energia negativa nel suo percorso.

GF Vip, Davide nomina Soleil: “Ha portato energia negativa insieme ad Alex”

Soleil Sorge e Davide Silvestri sono sempre stati molto legati, ma lui, a differenza di Alex Belli, è sempre stato molto razionale, arrivando a maturare molti dubbi sul comportamento della donna.

Da quando Belli è stato squalifica ha iniziato a riempire Soleil di domande per capire se era una complice del suo gioco. Probabilmente le risposte non gli sono piaciute, perché si è distaccato e ha dichiarato di volerla nominare. “Adesso la mia nomination sarebbe per Soleil. Questo perché sento che mi ha portato un’energia negativa insieme ad Alex. Perché quell’atmosfera in camera era stancante. Poi valuto in base a quello che succederà.

Il mio voto di cuore a pelle è per lei ed è quella la motivazione. Piuttosto che nominare un altro su cui non ho motivazione punto su lei. Se si offenderà dirò pazienza, potrà ricambiare” ha dichiarato.

GF Vip, Davide nomina Soleil: “Bisogna buttare fuori le persone che rompono i co****ni”

Davide sembra essere particolarmente fermo sulla sua decisione, anche se ha voluto precisare che valuterà in base a quello che accadrà.

“Bisogna buttare fuori le persone che rompono i co***oni e che ci danno fastidio. Se porti energie negative via, quindi voglio andare su persone che portano queste energie. Si tirano fuori le palle e basta. Magari si creeranno due gruppi, ci si comincerà a scontrare con due squadre e chi vince vincerà. Qua ci siamo io con Manuel, Gianma, Miriana” ha dichiarato Davide, che probabilmente si è sentito preso in giro dai suoi due amici.

GF Vip, Davide nomina Soleil: “Non è vittima di nessuno”

“Non è una vittima lei. Si sono divertiti entrambi, sia lei che Belli. Sono alla pari, non è tutta colpa di Alex. Non è giusto dire che è colpa soltanto di lui. Si sono raccontati una favola raccontandosi le cose negli occhi. Hanno fatto spettacolo condito tutto con lo show e vale anche per lei. Sono due personaggi che fanno gli show. A loro piace fare lo show, lo fanno anche mangiando. Si sono caricati a vicenda. Miriana se tu non ti senti di consolarla non farlo, non è sbagliato” ha aggiunto Davide, parlando della situazione con i suoi compagni di avventura.