Soleil Sorge, dopo la squalifica di Alex Belli dal GF Vip, ha deciso di dire la sua verità, spiegando che l’attore sotto le coperte le diceva cose diverse e che lei ha dovuto mentire.

GF Vip, la verità di Soleil su Alex: “Sono stata falsa”

Alex Belli è stato squalificato ma continua ad essere un protagonista del Grande Fratello Vip. Davide Silvestri ha molti dubbi sulla vicenda che ha coinvolto il suo amico e Soleil Sorge, per questo ha chiesto se questa situazione ha fatto comodo anche a lei, che ha prontamente negato. “Forse lui aveva pianificato di farmi perdere la testa, così che mi innamorassi di lui qui dentro. Non ci credi che io sia così sprovveduta? No che non lo sono, io le cose le ho sempre viste e cercate di frenare.

Le ho viste prima che lui le dicesse certe cose. Se ci ho giocato perché mi faceva comodo? Giocato? Andava contro qualsiasi cosa mia. L’unico momento in cui sono stata falsa è stato quando a un certo punto ci chiedevano della nostra amicizia e di lui e di cose e io continuavo a dire che non c’era nulla in più dell’amicizia e che lui aveva questo rapporto” ha dichiarato Soleil.

GF Vip, la verità di Soleil su Alex: “Mentivo per continuare a coprirlo”

“Non sapevo più come mentire per continuare a coprilo. Dai parliamoci chiaro era così. Sai che ti dico, io non capivo come mai sotto le coperte o nei momenti dove sapevamo che non c’era nessuno che riprendeva, non comprendevo come mai diceva determinate cose. Erano cose forti e di cui poi non si prendeva la responsabilità e non ha finito in maniera coerente. Quindi forse ha fatto tutto per show. Se ci fai caso ogni volta che io non l’ho tutelato e andavo contro quello che lui voleva far passare o essere davanti a tutti, andava fuori di testa e sbraitava” ha spiegato Soleil, sottolineando che ogni volta che lei tentava di essere più sincera lui perdeva la pazienza e si arrabbiava. In realtà, sotto le coperte, Alex diceva cose diverse rispetto a quello che diceva nelle puntate.

GF Vip, la verità di Soleil su Alex: i dubbi di Davide

“Come mai non l’hai frenato ed hai lasciato tutto sul mood di amicizia? Dai Sole non ci credo che tu sia così ingenua. Anche tu ci hai giocato su questa situazione? Oppure è stato tutto vero anche per te? Anche io non volevo dire nulla, speravo non mi chiedessero di questa cosa, perché avrei dovuto mentire. Perché con me non ha mai voluto parlare di queste vostre cose private? Ci sono tanti tasselli che mancano in questa storia” sono state le tante domande di Davide Silvestri, che probabilmente si è sentito preso in giro dalla coppia di amici.