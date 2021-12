Ai fan piace per la sua dolcezza e la sua sincerità. Si è dimostrato un amico fedele e autentico, ma anche simpatico e divertente. Un ragazzo buono e appassionato, sensibile e di sani principi: piace per la sua normalità che lo rende un vero signore.

Nella casa più spiata d’Italia Davide Silvestri ha imparato a farsi conoscere e i telespettatori sperano che il suo percorso al Gf Vip prosegua il più possibile: i concorrenti, tuttavia, devono decidere se proseguire fino a marzo o interrompere con anticipo la propria esperienza nel reality: il gieffino cos’avrà deciso?

Gf Vip, Davide Silvestri lascia?

Manuel e Lulù, Gianmaria e Carmen Russo sono tra i primi concorrenti del Grande Fratello Vip ad aver deciso di restare nella casa.

Anche Miriana è pronta a proseguire la sua esperienza. Non pooteva pensarla diversamnete Giucas Casella, che al Gf sembra divertirsi. Non è stata della stessa idea Francesca Cipriani, che per problemi di salute ha preferito rinunciare alla sua nuova avventura a Cinecittà e tornare dal suo amatissimo (nonché futuro sposo) Alessandro.

Anche Davide Silvestri sembrava intenzionato a lasciare il reality, ma nella casa pare abbia ritrovato l’energia e la forza di continuare: quando Alfonso Signorini gli domanderà che sorte vuole dare al suo percorso è pronto a confessare.

Davide pare abbia cambiato idea e sia intenzionato a restare.

Davide Silvestri lascia? Le parole dette a Katia

Davide si è confidato con Katia Ricciarelli, alla quale ha svelato di aver deciso di proseguire l’avventura a Cinecittà, provando a resistere fino a marzo 2022.

“Tornerò a essere io contro tutti. In base a quello che succede deciderò, ma voglio giocarmela proprio libero”, ha dichiarato l’attore.

Davide Silvestri ha parlato anche di un amico che conosce da tempo, Alex Belli. Il suo comportamento con Soleil – fino all’uscita inaspettata con la moglie Delia -pare non sia piaciuto a Davide.

Infatti, riferendosi alla situazione vissuta con Alex, il collega ha commentato: “Ora come ora la mia motivazione mi viene da darla verso Soleil perché insieme a lui mi hanno portato un’energia negativa”.