GF Vip, crollo nella notte: Delia vuole andare via

Dopo che per l’ennesima volta il marito Alex Belli le ha intimato di tornare con lui pur non facendo chiarezza sui suoi reali sentimenti, Delia Duran è sprofondata nel più totale sconforto e ha manifestato il desiderio di lasciare il GF Vip.

Delia Duran vuole lasciare il GF Vip

Nelle ultime ore al GF Vip Delia Duran si è confessata a Manila Nazzaro e ha manifestato l’intenzione di lasciare anticipatamente il programma in cui è entrata per cercare di fare chiarezza sui suoi reali sentimenti. Le ultime parole scambiate con Alex Belli non hanno convinto Delia che, da questa esperienza, ha capito solo di dover amare di più se stessa.

“Voglio andare via da qui, perché la mia vita è fuori.

Io volevo capire soltanto alcune cose. Queste tre settimane sono state meravigliose perché ho capito molto. Ho compreso di amarmi e che devo essere più forte”, ha dichiarato la modella, mentre Manila le ha risposto: “Non dire a nessuno che vuoi uscire, perché sparleranno di te. Sei stata la preferita contro Soleil. Direi che è un segnale chiaro e che devi rimanere.”

La decisione di Delia su Belli

Delia Duran non sembra intenzionata a tornare insieme a Alex Belli che, finora, è stato poco chiaro sui suoi sentimenti al GF Vip.

In tanti si chiedono cosa accadrà tra i due quando finalmente Delia lascerà la casa e, intanto, nelle scorse ore, Lulù Selassié si è sfogata contro di loro.

Lulù Selassié contro Alex Belli

Nelle scorse ore al GF Vip Lulù Selassié si è detta stufa di stare a sentire in ogni puntata cosa abbiano da dire Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge a proposito del loro triangolo e si è lamentata con gli altri concorrenti affermando che, secondo lei, i tre si sarebbero messi d’accordo prima del loro ingresso all’interno della Casa.