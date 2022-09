GF Vip, Attilio Romita bacia Amaurys Perez: i fan non apprezzano e piovono critiche per l'ex mezzo busto del Tg1.

Al GF Vip 7 è scattato il bacio tra Attilio Romita e Amaury Perez. Ovviamente, non si tratta di un kiss passionale, ma un momento di goliardia legato ai festeggiamenti del compleanno di Ginevra Lamborghini. Il popolo social, però, non ha gradito il siparietto e ha sommerso di critiche l’ex mezzo busto del Tg1.

GF Vip: Attilio Romita bacia Amaurys Perez

“Senti, ma ci diamo un bacio sulla bocca?“, ha esclamato Attilio Romita rivolgendosi ad Amaurys Perez. Complice l’atmosfera festaiola del compleanno di Ginevra Lamborghini, l’ex mezzo busto del Tg1 ha fatto una proposta indecente al coinquilino. Niente di passionale, sia chiaro, ma un modo come un altro per dare un po’ di pepe alla serata. Amaurys, dal canto suo, ha replicato: “Va bene okay, Angela, posso?“. Ovviamente, lo sportivo si sta riferendo alla moglie.

Il bacio provoca Alberto De Pisis

Davanti alla domanda di Perez, Attilio ci ha tenuto a chiarire: “Angela di me ti puoi fidare“. A questo punto si è intromesso Alberto De Pisis, che ha esclamato: “Di me ti puoi fidare un po’ meno“. Alla fine della fiera, il bacio tra Romita e Perez c’è stato e non è durato neanche poco. E’ bene sottolineare, però, che non è stato un limone in piena regola, ma soltanto un kiss stampo che si è protratto un po’ più del solito.

Piovono critiche dai fan

I fan del GF Vip 7 non hanno gradito troppo il bacio tra Attilio e Amaurys. Il motivo? In molti hanno visto la scenetta come un semplice modo per attirare l’attenzione. Sul profilo Instagram del reality più spiato d’Italia piovono commenti che suonano così: “Una carriera di giornalista bruciata, povero idiota” oppure “Programma senza senso, inventano storie d’amore, interesse, attrazioni, hanno sbagliato studio, forse intendevano partecipare a Uomini e Donne… ha perso il senso per cui era stato creato. É solo una gara a chi inventa sciocchezze per avere clip. Noioso, tanto quanto i programmi della D’Urso. Canale 5 dovrebbe rivedere il proprio modo di fare TV. Ha stufato tutto questo NULLA” o ancora “La stupidità solo per fare scena“.