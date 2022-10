Antonino Spinalbese, parlando con alcuni compagni del GF Vip, ha svelato cosa gli hanno detto gli autori in confessionale dopo l’ultima diretta. Pare che la produzione abbia paragonato la sua situazione a quella vissuta da Soleil Sorge nella passata edizione.

GF Vip, Antonino: cosa gli hanno detto gli autori in confessionale?

L’ultima puntata del GF Vip è stata particolarmente dura per Antonino Spinalbese. L’ex compagno di Belen Rodriguez è stato attaccato su più fronti, perfino dall’ex fiamma Ginevra Lamborghini. A termine della diretta, il Vippone si è chiuso in confessionale per un po’ di tempo. Quando ne è uscito, ha raccontato a Luca Salatino, George Ciupilan e Patrizia Rossetti cosa gli hanno detto gli autori a tu per tu.

Gli autori paragonano Antonino a Soleil

Antonino, visibilmente infastidito, ha raccontato:

“Sai cosa mi hanno risposto dentro? ‘L’anno scorso Soleil come hai visto è stata attaccata da tutti. E adesso guarda che cos’è e dov’è’. Ma che cavolo state dicendo? Poi hanno detto ‘Sei stato il protagonista oggi. Devi essere fiero’”.

Spinalbese non ha accettato il paragone con Soleil perché, a suo dire, non gli interessa apparire in video, specialmente se la sua immagine ne esce demolita.

Antonino non accetta le parole degli autori del GF Vip

Antonino ha concluso:

“Quindi dentro di me mi dico: non importa come esci, dipende quante volte esco sul video? Allora sono un campione e devo continuare così”.

Spinalbese, molto probabilmente, è infuriato perché non accetta le critiche.