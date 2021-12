Nella Casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge è stata duramente attaccata per lo scarso contributo che dà rispetto alla pulizia della villa di Cinecittà. In questo contesto, si sono generate numerose tensioni.

GF Vip, Soleil Sorge e le tensioni nelle Casa

In seguito all’addio di Alex Belli al programma, Soleil Sorge ha vissuto momenti difficili per poi iniziare ad avvicinarsi al nuovo concorrente del GF Vip Alessandro Basciano. Nella Casa, tuttavia, esistono situazioni che generano tensione tra i coinquilini che esulano dall’assenza dell’attore di CentoVetrine.

Ad esempio, Katia Ricciarelli si è sfogata con Jessica Hailè Selassiè e Davide Silvestri in quanto non tutti i concorrenti si adoperano per tenere in ordine la villa di Cinecittà, nella quale si è oramai accumulata sporcizia ovunque.

GF Vip, l’attacco di Katia Ricciarelli a Jessica Selassiè sulla pulizia della Casa

Durante il suo confronto con la principessa e l’attore, Katia Ricciarelli ha affrontato entrambi criticandone l’atteggiamento. In particolare, a Jessica Selassiè, la cantante lirica ha rinfacciato: “Lei è proprio menefreghista e omertosa”.

La ragazza, tuttavia, non ha accettato di buon grado l’attacco della coinquilina e ha deciso di introdurre nel discorso anche Soleil Sorge, sottolineando che anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è efficiente né attenta rispetto alla cura della casa e alla pulizia.

GF Vip, scontro tra Soleil Sorge e Jessica Hailè Selassiè sulla pulizia della Casa

Nello specifico, Jessica Hailè Selassiè ha risposto a Katia Ricciarelli demolendo con poche ma significative parole l’amica speciale di Alex Belli, dichiarando: “Non ho mai visto Soleil passare un’aspirapolvere, né sparecchiare la tavola durante le feste”.

In merito alla discussione, sono tanti i telespettatori convinti che le tensioni vissute nella Casa verranno affrontate nella prossima puntata del GF Vip.