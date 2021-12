Alex Belli, dopo la squalifica al GF Vip, è tornato a casa e ha incontrato Simone Bonaccorsi, ragazzo con cui Delia era stata fotografata la prima volta.

GF Vip, Alex Belli abbraccia Simone Bonaccorsi: il ragazzo con cui è stata fotografata Delia

Alex Belli è stato il protagonista più discusso di questa edizione del Grande Fratello Vip. Quando in studio si parlava della sua tormentata storia d’amore con Delia Duran e del triangolo formato con Soleil, Alfonso Signorini ha mostrato delle foto molto particolari. Ritraevano la moglie dell’attore con un ragazzo, ovvero Simone Bonaccorsi, modello ed ex volto di Temptation Island. Alex Belli non si è arrabbiato per questa prima paparazzata, perché Simone è un suo grande amico.

Così grande che è andato subito a trovarlo a casa, dopo la squalifica.

Simone Bonaccorsi si è presentato nella bellissima casa milanese di Alex Belli e lo ha subito abbracciato forte. I due hanno riso e si sono scambiati delle pacche sulle spalle, il tutto documentato su Instagram. Il modello, mentre abbracciava Belli, ha indicato Delia, che li stava guardando.

“Oh ma lo sai che lei è la mia donna?” ha dichiarato ridendo. “Maledetto, meno male che ti conosco guarda, altrimenti” ha risposto Alex. I due amici hanno preso in giro la situazione che si era creata nel reality.

GF Vip, Alex Belli abbraccia Simone Bonaccorsi: le foto con Delia

Le foto che Alfonso Signorini aveva mostrato in trasmissione ritraevano Delia e Simone mentre si guardavano e stavano molto vicini. Alex non si era arrabbiato e aveva dichiarato che conosceva perfettamente il ragazzo insieme alla moglie, con cui ha una forte amicizia e con cui collabora anche per lavoro. Il gossip è stato, quindi, smontato dal principio.