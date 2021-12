Aldo Montano si è scatenato al Grande Fratello Vip, prima del suo possibile abbandono. Ha ballato sui tacchi e ha davvero sorpreso tutti con il suo show in giardino.

GF Vip, Aldo Montano si scatena: bellissimo show in giardino

Aldo Montano, a poche ore dal suo probabile addio al reality show, si è scatenato completamente nella casa del Grande Fratello Vip.

Nella serata del 16 dicembre, il campione olimpico si è lasciato andare ad una serata piena di divertimento insieme ai suoi compagni di avventura. Montano ha fatto un vero e proprio show in giardino, con tanto di ballo con i tacchi. I concorrenti hanno deciso di trascorrere momenti di grande divertimento. Aldo Montano ha stupito davvero tutti con la sua performance.

GF Vip, Aldo Montano si scatena: il ballo sui tacchi

Aldo Montano ha dato spettacolo in giardino, in quella che potrebbe essere la sua ultima serata in casa. Si è completamente scatenato in giardino, indossando un paio di tacchi e iniziando a ballare con i suoi compagni. Addirittura si è messo improvvisamente a “twerkare“, facendo divertire tutti, sia i concorrenti sia i telespettatori e gli utenti dei social network. Montano è sicuramente uno dei concorrenti più amati di questa edizione.

GF Vip, Aldo Montano si scatena: l’addio al reality

Aldo Montano questa sera dovrà comunicare ad Alfonso Signorini la decisione presa in merito al prolungamento del reality show. Nei giorni scorsi è stato molto chiaro, spiegando che non ha intenzione di portare avanti la sua esperienza. Desidera tornare a casa dalla sua famiglia per trascorrere insieme le feste di Natale. Il campione ha spiegato di voler anche tornare ai suoi allenamenti sportivi.