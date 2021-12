Terminata la sua esperienza nella casa del GF Vip, Aldo Montano ha confessato chi secondo lui sarà il vincitore di questa edizione e non ha mancato di scagliare qualche frecciatina contro gli altri concorrenti del programma.

Aldo Montano contro Soleil e Belli

Aldo Montano ha deciso di lasciare anticipatamente il GF Vip per trascorrere le feste di Natale con la sua famiglia. Sui social il campione si è concesso una diretta con i fan e ha rivelato chi, secondo lui, meriterebbe di vincere questa edizione del programma.

Lo schermidore non ha mancato inoltre di scagliare alcune frecciatine contro i suoi ex compagni di gioco e, in particolare, contro Alex Belli e Soleil Sorge.

“Lei è l’unica persona con cui non ho stretto nessun tipo di rapporto. Strano per me, sono compagnone, ascolto tutti… Ma di lei so solo il nome e cognome. Subito dall’inizio abbiamo avuto vie opposte”, ha dichiarato in merito a Soleil, mentre su Belli ha detto: “Con Alex è iniziata con una grande amicizia, con la storia dei tre moschettieri. Me la sono goduta fino al litigio. Dopo è partita la telenovela (con Soleil, ndr).

Le strade sono due: se è tutto finto con la moglie è grave, ha preso per il c..o tutti. Se fosse vero sarebbe ancora più grave, ha mancato di rispetto a un’amicizia e alla sua donna“.

Aldo Montano: il vincitore del GF Vip

Nella casa del reality show Montano ha stretto un particolare rapporto con Davide Silvestri e ha dichiarato che, a suo avviso, lui sarebbe meritevole di vincere questa sesta edizione del programma.“Sa dare i giusti messaggi, è equilibrato, è un ragazzo con la testa sulle spalle e se lo meriterebbe”, ha dichiarato Aldo Montano, e poi in merito a Belli, Soleil e Silvestri: “Dei tre, secondo me è quello con più vena artistica e qualità”.

Aldo Montano su Sophie e Gianmaria

Al contrario di Jo Squillo (che ha dichiarato che le coppie del GF Vip sarebbero finte) Aldo Montano ha affermato di trovare splendida la coppia formata da Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. “Adoro sia Gianma sia lei che è gentile, educata e intelligente”, ha ammesso.