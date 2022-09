In tanti tra i fan del GF Vip hanno notato l’assenza di Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti nella diretta delle ultime ore: i due sarebbero in quarantena dopo aver espresso il voto ai loro seggi d’appartenenza.

Patrizia Rossetti e De Pisis in quarantena

A quanto pare il GF Vip ha deciso di imporre la quarantena a Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti che, per andare a votare, si sono recati rispettivamente a Milano e ad Empoli (dove si trovano i loro seggi d’appartenenza). Secondo i rumor in circolazione i due potranno tornare a svolgere il loro ruolo all’interno del programma dal 29 settembre, mentre gli altri concorrenti sono già potuti tornare alla diretta perché hanno votato a Roma o hanno scelto di non votare.

Gli autori del Grande Fratello Vip hanno cercato di non far sapere chi tra i concorrenti sarebbe uscito e chi no per recarsi ai seggi e quindi ad eccezione di Edoardo Donnamaria – che in diretta tv ha raccontato di essere stato prelevato da un’auto e di esser stato portato direttamente al seggio – degli altri concorrenti non è dato sapere se siano andati o meno a votare. Con le norme attualmente in vigore i vipponi hanno comunque potuto evitare di sottoporsi alla quarantena obbligatoria per l’emergenza Coronavirus.