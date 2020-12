La pandemia ha sicuramente aumentato un fenomeno già in atto nell’era digitale, le videochiamate online. Che si tratti di riunioni di lavoro, videolezioni o semplicemente un incontro tra amici o fidanzati, in un sabato sera decisamente anomalo, le videochiamate sono diventate parti integranti della nostra quotidianità.

Galateo delle videochiamate

Non sono utili solo per lavorare o studiare, ma anche per mantenere il contatto con il mondo esterno e non soffrire la solitudine casalinga a cui, in molti casi, ci ha costretto il Coronavirus. Ma anche le videochiamate hanno un galateo da rispettare.

Scopriamo quindi quali sono le regole per una videochiamata senza sbavature. Gli errori da non fare per essere sempre impeccabili, che si tratti di un’occasione formale o informale.

L’importanza dell’ambiente

Sfondo ed illuminazione sono fondamentali. La telecamera del nostro computer infatti non inquadrerà solo noi, ma anche ciò che ci sarà dietro di noi, è quindi molto importante riordinare bene l’ambiente esposto all’occhio del nostro interlocutore, rendendolo gradevole.

Possiamo anche divertirci ad organizzare l’ambiente seguendo le regole dell’armocromia.

Anche la luce gioca un ruolo importante. Dovremmo quindi posizionarci in un ambiente illuminato preferibilmente dalla luce naturale che, comunque, non dovrà essere alle nostre spalle, ma davanti a noi, in modo da non creare zone d’ombra fastidiose per noi e il nostro interlocutore. La soluzione perfetta, in caso di ambiente buio è una ring light da posizionare sulla nostra scrivania.

L’audio perfetto

In una videochiamata ovviamente, bisogna dare importanza tanto all’immagine quanto all’audio. Meglio quindi scegliere una zona della casa lontano da rumori o voci che che potrebbero interferire con la nostra conversazione.

La soluzione ideale per ottimizzare l’audio, che ci si trovi in un ambiente silenzioso o meno, è quella di munirsi di cuffie con microfono incorporato da poter mutare in caso di necessità. Quelle del cellulare andranno benissimo, ma se si vuole regalare e avere un’esperienza audio migliore, in commercio esistono molti modelli più professionali.

Prenditi cura del tuo look

Ambiente, luci e audio sono pronti per ospitare una videochiamata in pieno rispetto del galateo, ma noi? Curare il nostro aspetto è sempre importante, per noi stesse e per l’impressione che vogliamo dare alla persona a cui ci presentiamo.

Prima di iniziare una videochiamata, quindi, assicuriamoci di essere pulite e in ordine. Importantissimo anche scegliere l’outfit giusto in base al contesto. Per prima cosa, il pigiama è assolutamente da bandire in qualsiasi situazione che non sia il nostro letto. Se si tratterà di un’occasione informale o scolastica, andrà bene anche un abbigliamento casual, purché si tratti di vestiti puliti e il nostro aspetto sia ben curato. Per quanto riguarda le occasioni formali, meglio pensare a come ci vestiremmo se dovessimo incontrare il nostro capo di persona.