Non la classica french manicure, ma colorata e perfetta per la stagione. Le unghie dell’estate sono all’insegna di tinte pastello, sfumature fluo e mix cromatici irresistibili.

French manicure colorata: cos’è

Quando si parla di french manicure, non si può fare a meno di pensare alle classiche unghie con lunetta bianca e lunghezza rosata.

Per la stagione estiva, perché non rivoluzionare questa nail art e renderla colorata e perfetta da sfoggiare con l’abbronzatura?

Ecco quindi che la classica french si trasforma in un tripudio di colori e accostamenti, per dare vita a mix irresistibili da adattare ai look. Amatissima da star internazionali come le sorelle Hadid, è uno dei trend preferiti anche dalle beauty influencer.

French manicure colorata: come realizzarla

Realizzare la french manicure colorata, se si ha dimestichezza con la stesura dello smalto, è semplice e divertente.

Si adatta a unghie naturali e si presta benissimo anche per chi predilige semipermanente, acrilico o gel.

Per realizzarla a casa, è indispensabile avere una mano ferma e del tempo a disposizione. Innanzitutto, è essenziale curare le unghie e rimuovere eventuali pellicine in eccesso. La base per un effetto soddisfacente è avere unghie sane e forti. Si procede poi con la stesura dello smalto sulla lunghezza dell’unghia e procedendo poi con la realizzazione della lunetta.

Per avere un risultato perfetto, può essere utile usare un pennellino di precisione per le rifiniture.

Non ci sono regole definite e l’unica direttiva da seguire è dare spazio alla fantasia. Gli accostamenti che si possono realizzare sono infiniti e non resta che provarli per trovare i colori perfetti per il proprio stile.

French manicure colorata: le idee

Sono molte le combinazioni che si possono creare nella french manicure colorata. Ecco qualche idea da cui prendere ispirazione.

Nulla fa più estate dei colori. La rainbow french manicure è un must per chi ama avere delle unghie super vivaci ed estive. Su una base neutra basterà dipingere le lunette in colorazioni diverse. Si possono usare le stesse sfumature su entrambe le mani oppure colorare le unghie con 10 colori diversi.

Chi vuole un effetto più elegante e chic, non può non provare la french manicure con lunetta rosa. Perfetta sia per chi vuole risaltare l’abbronzatura sia per chi ha una tonalità di pelle più chiara.

Un’altra idea super elegante è quella di realizzare, con un pennellino di precisione molto sottile, una linea definita e visibile per separare la lunetta dalla lunghezza. Per un effetto bon ton si può optare per una linea nera, ma nulla vieta di osare anche con tonalità più colorate. Nail art minimal che non deluderà le aspettative di chi desidera provarla. La forma delle unghie ideale è quella a mandorla, in modo da rendere le dita otticamente più lunghe e affusolate.

Indecisi tra due colori per la lunetta? Niente timore, la french manicure con due diverse colorazioni è la tra le più trendy di tutte. Gli accostamenti a cui non si può rinunciare? Rosso e bianco, viola e giallo, azzurro e arancione, nero e blu. Si possono realizzare due diverse lunette, oppure creare due linee laterali che si congiungono al centro.

