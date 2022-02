Canale 5 ha arricchito il proprio palinsesto con “Fosca Innocenti”, la nuova serie tv che vede protagonista Vanessa Incontrada. Nel cast insieme a lei e a Francesco Arca c’è anche Francesco Leone. Scopriamo qualcosa in più sull’attore.

Chi è Francesco Leone

Francesco Leone nasce a Palermo, in Sicilia, il 28 giugno del 1996, sotto il segno del Cancro. All’età di 16 anni partecipa ad un corso di recitazione alla Scuola del Cinema Sud e consegue il diploma nel 2015 al liceo linguistico.

Subito dopo il diploma, la sua passione per la recitazione porta Leone ad iscriversi ad un altro corso di recitazione, quello dell’Associazione Culturale Mondo Artistico. Per intraprendere la tanto sognata carriera nel mondo dello spettacolo, Francesco ha lasciato la propria Sicilia per trasferirsi a Roma.

La carriera nella fiction italiana

Fino al 2018 fa Francesco Leone prende parte ad alcune compagnie teatrali per poi scoprire il mondo della fiction italiana. La sua carriera sul piccolo schermo è ancora “giovane” e inizia con “Che Dio ci aiuti” insieme ad Elena Sofia Ricci, protagonista della serie, Serena Rossi e Diana Del Bufalo.

Con Enrica Bonaccorti Francesco Leone ha preso anche parte a “Ho qualcosa da dirti”, programma tv in onda su Tv8.

Vita privata e curiosità

Non si trovano altre informazioni riguardo la vita privata e sentimentale dell’attore, abbiamo però alcune curiosità che lo riguardano. Francesco Leone è un grande amante del sushi, oltre all’italiano, sua lingua madre, parla molto bene anche l’inglese e lo spagnolo.

Leone è anche un grande appassionato di sport, in particolare il calcio e il basket e, nel 2014, ha fatto da modello per Dolce&Gabbana. Oltre al suo profilo Instagram ne ha anche un altro dedicato al proprio cane di nome Otto.