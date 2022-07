Francesco Facchinetti: il video del figlio

Giulia De Lellis è tornata a parlare dell’acne ai suoi fan e ha spiegato perché certe volte non riuscirebbe ad accettarsi.

Antonino Spinalbese e Umberto Smaila sono stati scelti come concorrenti del GF Vip 7.

L’attore Tony Dow si è spento a 77 anni per le conseguenze di un tumore. In tanti in queste ore ne stanno piangendo la scomparsa.