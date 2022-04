Wilma Helena Faissol è la dolce mogliettina di Dj Francesco, colei che è stata in grado di fargli mettere la testa a posto. Molto popolare su Instagram, dove dispensa consigli che vanno dalla bellezza al sesso, Lady Facchinetti sta acquistando sempre maggiore popolarità.

Cosa sappiamo di lei?

Wilma Helena Faissol: chi è?

Wilma Helena Faissol è nata a Rio de Janeiro il 2 febbraio del 1982. Cresciuta in Svizzera, visto che il padre lavorava lì come docente e ricercatore scientifico, Wilma è di una bellezza non indifferente. Proprio grazie alla sua fisicità, ha intrapreso la carriera da modella. Prima di trasferirsi in Italia ha lavorato a New York. Qui ha curato l’ufficio di comunicazione della stilista Vera Wang.

Il suo sogno era quello di fare la giornalista di moda e, considerando che è molto giovane, potrebbe ancora realizzarlo.

La notorietà è arrivata soprattutto dopo l’incontro con Francesco Facchinetti, sposato nel 2014. Il figlio dei Pooh, in una vecchia intervista a Vanity Fair, ha descritto così il loro primo incontro/scontro:

“È entrata in casa, è inciampata ed è caduta stesa ai miei piedi. Letteralmente. Io, dal giorno dopo, ho avuto la febbre a 40 e ho passato la vacanza a letto. Lei mi faceva da infermiera”.

Wilma e Francesco erano entrambi in vacanza a Marrakesh e da quel giorno non si sono più lasciati. La Faissol cura personalmente sia la sua alimentazione che quella dei tre figli, ma quando i piccoli sono con il Dj si lasciano andare a peccati di gola che vengono prontamente documentati sui social. E’ molto attenta alla salute e su Instagram, dove vanta 464 mila follower, dispensa consigli davvero utili. Dalle ricette di cucina salutari al make-up, passando per il sesso: Lady Facchinetti fa impazzire i suoi seguaci.

La vita sentimentale di Wilma

Prima di incontrare Facchinetti, Wilma ha avuto un’altra relazione importante dalla quale è nata la sua prima figlia Charlotte. Quando è venuta a vivere in Italia, la Faissol ha avuto molti problemi con il suo ex compagno che non voleva assolutamente separarsi dalla bimba. Fortunatamente, i due hanno trovato un compromesso e adesso la bimba vive un po’ con il papà e un po’ con lei. In una recente intervista ha dichiarato: “Charlotte vive un po’ con il padre e un po’ qui con noi, e io viaggio avanti e indietro più che posso”.

Insomma una vera e propria famiglia allargata, visto che lei e Dj Francesco hanno avuto due figli, Leone e Lavinia. La coppia si è sposata nel 2014 con rito civile e nel 2015 in chiesa. Il primogenito è nato nel 2014, mentre la piccola Lyv a marzo del 2016. Con loro, oltre a Charlotte, c’è anche Mia, la figlia che Francesco ha avuto nel 2011 da Alessia Marcuzzi. Sono una vera e propria big family, tanto che spesso vanno in vacanza tutti insieme. In casa Facchinetti sembra regnare l’armonia e i bimbi sono molto legati. I coniugi, infatti, infatti dichiarato che “il legame fra i bambini è fortissimo”. Wilma, anche se Francesco la fa arrabbiare quotidianamente per i suoi atteggiamenti un po’ troppo ‘libertini’, si ritiene una donna davvero fortunata.