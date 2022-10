Ha fatto della sua passione un lavoro: Francesca Barberini è una conduttrice, autrice di programmi enogastronomici molto conosciuti e anche foodwriter.

Scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla sua vita.

Francesca Barberini: la vita e la carriera della conduttrice

Francesca Barberini è nata a Roma il 4 febbraio 1972 sotto il segno dell’Acquario e attualmente ha 50 anni.

Dopo la maturità scientifica ottenuta nel 1990 presso l’Istituto Massimiliano Massimo, Francesca Barberini ha deciso di intraprendere il percorso universitario, iscrivendosi alla LUISS e scegliendo la facoltà di Economia e Commercio indirizzo aziendale. Si laurea con una tesi sulla TV e successivamente frequenta un Master in turismo enogastronomico (SDA Bocconi) e ottiene anche un diploma come assaggiatrice di olio e di vino.

La sua carriera televisiva inizia nel 1993 come valletta nel programma Sarà vero? condotto da Alberto Castagna e in onda su Canale 5. L’anno successivo si trasferisce alla RAI, dove inizia una nuova esperienza lavorativa come conduttrice del Disney Club su Rai 1, prima a fianco di Ettore Bassi (fino al 1995, anno in cui consegue la laurea), poi insieme a Dado Coletti fino al 1999.

Da sempre appassionata di campagna e soprattutto di cavalli, Francesca Barberini decide di fondare una sua rivista intitolta Nonsolocorse, da cui poi, nel 1997, venne estratto un documentario legato proprio al mondo del galoppo.

La carriera di Francesca Barberini cambia topic quando, agli inizi degli anni 2000, passa dalla televisione dei ragazzi a tutt’altro. È il caso del suo ruolo da inviata per Sereno Variabile e dei vari spin-off del medesimo programma sulla seconda rete del servizio pubblico: ricopre tale ruolo per due anni consecutivi.

Appassionata di cucina, Francesca Barberini nel 2004 diventa il volto femminile di Gambero Rosso Channel, primo canale enogastronomico europeo, dove è rimasta per ben 10 anni. Sono diverse le esperienze maturate nel settore culinario, così come sono stati numerosi i cuochi conosciuti e tanti i programmi scritti e condotti (Questo l’ho fatto io!, ad esempio, è la rubrica quotidiana da cui è stato tratto anche il libro Questo l’ho fatto io! – Le cento ricette del Gambero Rosso Channel).

È stata anche autrice e conduttrice di Gamberetto, la prima trasmissione italiana dedicata ai bambini appassionati di cibo. Nel 2015, invece, approda su Alice TV, per la quale ha condotto i programmi quotidiani Expo è servito e Alice Club.

Francesca Barberini ha anche pubblicato diversi libri nel corso della sua carriera: Giusto con Gusto (pubblicato per il Cucchiaio d’Argento), Il mio papà è uno chef (2010) e A Tavola con Francesca (2011).

Attualmente Francesca Barberini collabora con l’associazione Trenta ore per la vita e per diversi blog come l’Huffington Post, D.Repubblica e altre testate giornalistiche.

Martedì 18 ottobre 2022 è ospite del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone in onda su Rai 1 alle ore 14:05 circa.

La vita privata di Francesca Barberini

Francesca Barberini è stata sposata con Massimiliano, uomo dal quale ha avuto due figli, Tommaso e Giacomo.

Come afferma il suo sito personale, Francesca Barberini attualmente vive insieme ai suoi due figli nella campagna romana, proprio nell’azienda agricola dove è nata e cresciuta e dove ancora oggi produce olio extravergine di oliva.