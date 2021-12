La cantante Arisa, reduce dalla vittoria a Ballando con le Stelle, ha rilasciato un’intervista raccontando alcuni momenti poco piacevoli vissuti nell’ultimo periodo.

Arisa e la vittoria a “Ballando con le Stelle”

Nella serata di sabato 18 dicembre, Arisa ha vinto l’ultima edizione di Ballando con le Stelle scoprendo di essere particolarmente incline alla danza e instaurando una perfetta sintonia con il suo insegnante Vito Coppola.

L’ultimo periodo della vita dell’artista, tuttavia, si è contraddistinto non solo per la sua gloriosa partecipazione al format condotto da Milly Carlucci ma anche per alcune esperienze meno piacevoli. Arisa, infatti, ha rivelato di aver vissuto anche alcuni momenti di profondo disagio che l’hanno messa a dura prova. Simili dettagli sono stati svelati dalla cantante nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Arisa rivela: “Serena Bortone mi ha un po’ ferita. Sono stata fraintesa”

In occasione dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Arisa ha rivelato di essersi sentita a disagio e non compresa quando, dialogando con la conduttrice di Oggi è un altro giorno, le sono state poste domande circa il suo “nuovo approccio alla femminilità”.

A questo proposito, la cantante ha dichiarato: “Non mi arrabbio mai. Mi ha un po’ ferita Serena Bortone quando mi ha chiesto se fossi intenzionata a girare un film erotico: mi sembrava che una donna avesse frainteso un’altra donna”.

Arisa, l’esclusione da Sanremo 2022 e il nuovo album “Ero romantica”

Arisa, poi, ha commentato la sua esclusione dalla prossima edizione del Festival di Sanremo, annunciata durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle.

A questo proposito, la cantante ha ammesso: “Lo avrei fatto volentieri, sarebbe stato un bel coronamento di quest’anno – e ha aggiunto –. Mi è venuto spontaneo parlarne, non c’è un pensiero dietro. Ma restano tante cose belle da fare: il 23 è uscito il mio album, Ero romantica, è autoprodotto. Ci tengo molto e lo voglio promuovere al meglio”.